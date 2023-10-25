Стратегічний крок Apple: iPad Mini та iPad Air отримають OLED-дисплеї у 2026 році

У нещодавньому звіті дослідницької компанії Omdia стало відомо, що Apple розглядає можливість значних змін у лінійці iPad. Починаючи з 2026 року, Apple планує використовувати OLED-дисплеї для своїх моделей iPad Mini та iPad Air.

Цей крок відповідає стратегії компанії щодо поступового впровадження OLED-технології в лінійку планшетів, а 2024 рік стане початком цього переходу.

Рішення про встановлення OLED-дисплеїв на iPad Mini та iPad Air, схоже, було ретельно прорахованим. Здається, Apple має намір спочатку оцінити реакцію ринку на майбутні моделі iPad Pro з OLED-дисплеями, випуск яких заплановано на наступний рік.

Очікується, що ці дисплеї постачатимуть компанії LG та Samsung, що свідчить про те, що Apple шукає нових постачальників OLED-дисплеїв для своїх iPad.

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Забігаючи наперед, можна сказати, що наступне покоління iPad Pro, дебют якого заплановано на 2024 рік, обіцяє внести фундаментальні зміни в пристрій.

Це включає в себе більші OLED-дисплеї, впровадження потужного чіпа M3 і підтримку повністю переробленої клавіатури Magic Keyboard. Оновлення з нетерпінням чекають, враховуючи, що це перший капітальний ремонт iPad Pro з 2018 року.

Крім того, звіт Omdia натякає на зміну розмірів екранів у лінійці iPad. Припускають, що після виходу 11-го покоління iPad, Apple може поступово перейти від нинішніх 10,2-дюймових iPad до 10,9-дюймових.

Це може означати зняття з виробництва моделі дев'ятого покоління, оскільки Apple допрацьовує свої пропозиції відповідно до ринкових тенденцій і запитів споживачів.

Нагадаємо, iPhone став одним з найпопулярніших смартфонів у світі, пропонуючи широкий спектр функцій і можливостей. Однак, як і будь-який інший пристрій, він має свої плюси і мінуси.

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