Стратегический шаг Apple: iPad Mini и iPad Air получат OLED-дисплеи в 2026 году

В недавнем отчете исследовательской компании Omdia стало известно, что Apple рассматривает возможность значительных изменений в линейке iPad. Начиная с 2026 года Apple планирует использовать OLED-дисплеи для своих моделей iPad Mini и iPad Air.

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Этот шаг соответствует стратегии компании по постепенному внедрению OLED-технологии в линейку планшетов, а 2024 станет началом этого перехода.

Решение об установке OLED-дисплеев на iPad Mini и iPad Air, похоже, было тщательно просчитано. Похоже, Apple намерена сначала оценить реакцию рынка на будущие модели iPad Pro с OLED-дисплеями, выпуск которых запланирован на следующий год.

Ожидается, что эти дисплеи будут поставлять компании LG и Samsung, что свидетельствует о том, что Apple ищет новых поставщиков дисплеев OLED для своих iPad.

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Забегая вперед, можно сказать, что следующее поколение iPad Pro, дебют которого запланировано на 2024 год, обещает внести фундаментальные изменения в устройство.

Это включает в себя большие OLED-дисплеи, использование мощного чипа M3 и поддержку полностью переработанной клавиатуры Magic Keyboard. Обновления с нетерпением ждут, учитывая это первый капитальный ремонт iPad Pro с 2018 года.

Кроме того, отчет Omdia намекает на изменение размеров экранов в линейке iPad. Предполагается, что после выхода 11-го поколения iPad, Apple может постепенно перейти от нынешних 10,2-дюймовых iPad к 10,9-дюймовым.

Это может означать снятие с производства модели девятого поколения, поскольку Apple дорабатывает свои предложения в соответствии с рыночными тенденциями и запросами потребителей.

Напомним, iPhone стал одним из самых популярных смартфонов в мире, предлагая широкий спектр функций и возможностей. Однако, как и любое другое устройство, оно имеет свои плюсы и минусы.

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