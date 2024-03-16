Таємниці українських прізвищ: вчений назвав найбільш загадкові з них

У багатьох українських прізвищ є відбиток історії наших предків. Однак, деякі з них мають невідоме походження.

За словами Петра Масляка, українського науковця та письменника, який пише для газети "Сурма", існує чимало українських прізвищ, походження яких залишається таємницею, навіть попри глибокі дослідження. Ці родові імена оповиті мороком тисячоліть.

Вчений зазначає, що деякі прізвища, як-от Бацман, збереглися протягом 1500 років. Такі старовинні родові імена належать до найдавніших у світі, хоча їх первинне значення вже давно втрачено.

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Експерт пояснює, що його прізвище Масляк може здатися очевидним, але існує гіпотеза, що воно походить від арабського полководця Масламака, потомка пророка Мухаммеда і сина халіфа, який, за певними теоріями, брав участь у битвах на теренах нинішньої України у VIII столітті. Існують різні варіації цього прізвища, включаючи Маслюк, Маслак, Маслик та Маслік.

Дослідник також відзначає, що прізвища з закінченням "-ахно" також оточені таємницею. Вони можуть відрізнятися лише однією приголосною: Махно, Дахно, Тахно, Сахно, Лахно, Вахно, Кахно. Історія створення таких родових імен, які мають від 500 до 1000 років, залишається предметом здогадок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські прізвища належать нащадкам дворян.

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