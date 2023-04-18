Топ-5 бойовиків з 2003 до 2008 року: тримають у напрузі до останнього

Фільми у жанрі екшн завжди були популярними серед любителів кіно. UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів у жанрі екшн, випущених у період з 2003 по 2008 рік, згідно з їхніми рейтингами IMDB.

Темний лицар

Рейтинг IMDB: 9.0

Жанр: Екшн, Кримінал, Драма

Країна: США, Велика Британія; Тривалість: 152 хвилини; Рік: 2008

Продюсер: Крістофер Нолан, Чарльз Ровен, Емма Томас

У головних ролях Крістіан Бейл у ролі Бетмена та Хіт Леджер у ролі Джокера, цей фільм – похмура та захоплююча історія про боротьбу добра зі злом.

У фільмі "Темний лицар" Бетмен разом із комісаром Гордоном та Харві Дентом бореться з Джокером – злочинцем, який тероризує Готем-сіті.

Ультиматум Борна

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Екшн, Містерія, Трилер

Країна: США, Німеччина; Тривалість: 115 хвилин; Рік: 2007

Продюсер: Френк Маршалл, Патрік Кроулі, Пол Л. Сандберг

"Ультиматум Борна" отримав три премії "Оскар" у 2008 році за найкращий монтаж фільму, найкращий монтаж звуку та найкраще зведення звуку.

"Ультиматум Борна" розповідає про Джейсона Борна, який намагається розкрити похмурі таємниці свого минулого, переслідуваний ЦРУ.

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007 Казино Рояль

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна: Велика Британія, Чехія, США, Німеччина, Багами, Італія

Тривалість: 144 хвилини; Рік: 2006

Продюсер: Майкл Г. Вілсон, Барбара Брокколі

Фільм "007 Казіно Рояль" отримав премію BAFTA у 2007 році за найкращий звук.

"007 Казино Рояль" розповідає про Джеймса Бонда, якому доручено зупинити фінансиста-терориста під час гри в покер у казино в Чорногорії.

V – значить вендетта

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Екшн, Драма, Наукова фантастика

Країна: США, Велика Британія, Німеччина; Тривалість: 132 хвилини; Рік: 2006

Продюсер: Джоел Сільвер, Енді Вачовскі, Ларрі Вачовскі, Грант Хілл

Фільм "V – значить вендетта" отримав премію "Сатурн" за найкращий науково-фантастичний фільм у 2007 році.

"V – значить вендетта" розповідає про боротьбу месника у масці проти корумпованого уряду в антиутопічному майбутньому.

Місія Сереніті

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Бойовик, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США; Тривалість: 119 хвилин; Рік: 2005

Продюсер: Баррі Мендел

Сереніті виграв премію Хьюго за найкращу драматичну виставу, довга форма у 2006 році.

Екіпаж космічного корабля Сереніті намагається вислизнути від убивці, посланого схопити дівчину-телепату, яка має ключ до смертельної таємниці.

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