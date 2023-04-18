Топ-5 боевиков с 2003 по 2008 год: держат в напряжении до последнего

Фильмы в жанре экшн всегда были популярны среди любителей кино. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов в жанре экшн, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, согласно их рейтингам IMDB.

Темный рыцарь

Рейтинг IMDB: 9.0

Жанр: Экшн, Криминал, Драма

Страна: США, Великобритания; Продолжительность: 152 минуты; Год: 2008

Продюсер: Кристофер Нолан, Чарльз Ровен, Эмма Томас

В главных ролях Кристиан Бэйл в роли Бэтмена и Хит Леджер в роли Джокера, этот фильм – мрачная и захватывающая история о борьбе добра со злом.

Видео дня

В фильме "Темный рыцарь" Бэтмен вместе с комиссаром Гордоном и Харви Дентом сражается с Джокером – преступником, терроризирующим Готэм-сити.

Ультиматум Борна

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Экшн, Мистерия, Триллер

Страна: США, Германия; Продолжительность: 115 минут; Год: 2007

Продюсер: Фрэнк Маршалл, Патрик Кроули, Пол Л. Сандберг

"Ультиматум Борна" получил три премии "Оскар" в 2008 году за лучший монтаж фильма, лучший монтаж звука и лучшее сведение звука.

"Ультиматум Борна" рассказывает о Джейсоне Борне, который пытается раскрыть мрачные тайны своего прошлого, преследуемый ЦРУ.

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007 Казино Рояль

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна: Великобритания, Чехия, США, Германия, Багамы, Италия

Продолжительность: 144 минуты; Год: 2006

Продюсер: Майкл Г. Уилсон, Барбара Брокколи

Фильм "007 Казино Рояль" получил премию BAFTA в 2007 году за лучший звук.

"007 Казино Рояль" рассказывает о Джеймсе Бонде, которому поручено остановить финансиста-террориста во время игры в покер в казино в Черногории.

V – значит вендетта

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Экшн, Драма, Научная фантастика

Страна: США, Великобритания, Германия; Продолжительность: 132 минуты; Год: 2006

Продюсер: Джоэл Сильвер, Энди Вачовски, Ларри Вачовски, Грант Хилл

Фильм "V – значит вендетта" получил премию "Сатурн" за лучший научно-фантастический фильм в 2007 году.

"V – значит вендетта" рассказывает о борьбе мстителя в маске против коррумпированного правительства в антиутопическом будущем.

Миссия Серенити

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Боевик, Приключения, Научная фантастика

Страна: США; Продолжительность: 119 минут; Год: 2005

Продюсер: Барри Мендел

Серенити выиграл премию Хьюго за лучшее драматическое представление, длинная форма в 2006 году.

Экипаж космического корабля Серенити пытается ускользнуть от убийцы, посланного схватить девушку-телепата, которая владеет ключом к смертельной тайне.

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