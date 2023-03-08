Топ-5 комедій, які вийшли з 2010 до 2015 року і ідеально підійдуть для вечора

UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів, що належать до жанру комедії, які були випущені між 2010 та 2015 роками. Ці фільми вибрані відповідно до рейтингу IMDB, який варіюється від 7,5 до 10 зірок.

1. Хлопчик у Вегасі

Рейтинг IMDB: 8; Жанр: Комедія; Країна: США; Тривалість: 1ч 40хв; Рік: 2009.

Знятий Тоддом Філіпсом, цей фільм розповідає про чотирьох друзів, які вирушають до Лас-Вегаса на хлопчака. Прокинувшись і нічого не пам'ятаючи про свою ніч, вони повинні знайти докази, щоб з'ясувати, що сталося протягом попередньої ночі.

2. Ідеальний Голос

Рейтинг IMDB: 7,3; Жанр: Комедія; Країна: США; Тривалість: 2год 4хв; Рік: 2012.

Фільм режисера Джейсона Мура розповідає про Бека, початківця діджея, яка змушена вступити до жіночої вокальної групи свого університету, щоб взяти участь у житті коледжу. За допомогою своїх нових друзів вона наводить їх до успіху на національному конкурсі.

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3. Третій зайвий

IMDB Rating: 7; Жанр: Комедія; Країна: США; Тривалість: 1 година 46 хвилин.

Фільм, знятий Сетом Макфарлейном, розповідає історію Джона Беннета, чиє дитяче бажання оживляє його улюблений плюшевий ведмідь Тед. Однак, коли настає доросле життя, він має обрати: залишити Теда чи жити зі своєю дівчиною Лорі Коллінз. Цей фільм дарує багато сміху протягом усього часу його дії, що робить його однією з найкращих комедій, що вийшли у ці роки.

4. Джамп-стріт, 21

IMDB рейтинг 8.1; Жанр – комедія / бойовик Країна – США Тривалість – 1 година 52 хвилини.

Режисери Філ Лорд та Крістофер Міллер зняли цей гібрид бойовика та комедії про двох поліцейських Шмідта та Дженко, яких відправили під прикриттям до старшої школи після провалу у патрулюванні вулиць. Намагаючись розкрити мережу поширення наркотиків, вони виявляють більше, ніж очікували, і намагаються знову вписатися у життя підлітків.

Дівич-вечір у Вегасі

IMDB рейтинг 6.8; жанри – романтика / пригоди / драма Країна – США Тривалість – 2 години 4 хвилини Продюсер Джадд Апатоу.

Ця романтична комедія слідує за Енні Вокер, коли вона стає подружкою нареченої на весіллі своєї найкращої подруги Ліліан. Дівчина викликає хаос на кожному кутку через відсутність досвіду у проведенні весіль та подружок нареченої, проводячи нас через милі події, які змусять ваші боки хворіти.

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