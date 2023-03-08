Топ-5 комедий, вышедших с 2010 по 2015 год и идеально подойдут для вечера

UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов, относящихся к жанру комедии, которые были выпущены между 2010 и 2015 годами. Эти фильмы выбраны в соответствии с рейтингом IMDB, который варьируется от 7,5 до 10 звезд.

1. Мальчишник в Вегасе

Рейтинг IMDB: 8; Жанр: Комедия; Страна: США; Продолжительность: 1ч 40мин; Год: 2009.

Снятый Тоддом Филлипсом, этот фильм рассказывает о четырех друзьях, которые отправляются в Лас-Вегас на мальчишник. Проснувшись и ничего не помня о своей ночи, они должны найти улики, чтобы выяснить, что произошло в течение предыдущей ночи.

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2. Идеальный Голос

Рейтинг IMDB: 7,3; Жанр: Комедия; Страна: США; Продолжительность: 2ч 4мин; Год: 2012.

Фильм режиссера Джейсона Мура рассказывает о Беке, начинающем диджее, которая вынуждена вступить в женскую вокальную группу своего университета, чтобы принять участие в жизни колледжа. С помощью своих новых друзей она приводит их к успеху на национальном конкурсе.

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3. Третий лишний

IMDB Rating :7; Жанр: Комедия; Страна: США; Длительность: 1 час 46 минут.

Фильм, снятый Сетом Макфарлейном, рассказывает историю Джона Беннета, чье детское желание оживляет его любимый плюшевый медведь "Тед". Однако, когда наступает взрослая жизнь, он должен выбрать: оставить Теда или жить со своей девушкой Лори Коллинз. Этот фильм дарит много смеха на протяжении всего времени его действия, что делает его одной из лучших комедий, вышедших в эти годы.

4. Джамп-стрит, 21

IMDB рейтинг 8.1; Жанр – комедия / боевик Страна – США Продолжительность – 1 час 52 минуты.

Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер сняли этот гибрид боевика и комедии о двух полицейских Шмидте и Дженко, которых отправили под прикрытием в старшую школу после провала в патрулировании улиц. Пытаясь раскрыть сеть распространения наркотиков, они обнаруживают больше, чем ожидали, и пытаются снова вписаться в жизнь подростков.

Девичник в Вегасе

IMDB рейтинг 6.8; жанры – романтика / приключения / драма Страна – США Продолжительность – 2 часа 4 минуты Продюсер Джадд Апатоу.

Эта романтическая комедия следует за Энни Уокер, когда она становится подружкой невесты на свадьбе своей лучшей подруги Лилиан. Девушка вызывает хаос на каждом углу из-за отсутствия опыта в проведении свадеб и подружек невесты, проводя нас через уморительные события, которые заставят ваши бока болеть.

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