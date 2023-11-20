Топ-5 найкращих страв для здорового сніданку

Почніть ранок правильно з цих 5 страв для здорового сніданку. Від тостів з авокадо до фруктових смузі – UAportal підібрав найкращі варіанти, які допоможуть зарядитися енергією на цілий день.

Тости з авокадо

Тости з авокадо – це простий і поживний варіант сніданку, який набув популярності за останні роки. Він готується з цільнозернового хліба, стиглих авокадо і посипається морською сіллю, що є хорошим джерелом корисних жирів, клітковини і вітамінів. Вершкове авокадо доповнює хрусткий хліб, створюючи смачний і ситний спосіб розпочати день.

Вівсяна каша з ягодами і горіхами

Овес – це чудове джерело розчинної клітковини, яка сприяє зниженню рівня холестерину в крові та покращенню роботи шлунково-кишкового тракту. Додавання свіжих ягід і горіхів збагачує кашу антиоксидантами та здоровими жирами, що сприяє підтримці імунітету.

Яєчня з овочами

Яйця – це джерело високоякісного білка та важливих мікроелементів. Додавання свіжих овочів, таких як шпинат, помідори або перець, збільшує вміст вітамінів та мінералів, забезпечуючи організм поживними речовинами та антиоксидантами.

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Гречана каша з медом і горіхами

Гречка – це цінне джерело білка та складних вуглеводів, які допомагають утримувати почуття ситості на тривалий час. Додавання меду та горіхів покращує не тільки смак страви, а й забезпечує організм здоровими жирами.

Смузі-боул

Смузі-боул – це освіжаючий та поживний варіант сніданку. Змішавши різноманітні фрукти, овочі та рідку основу, таку як мигдальне молоко або кокосова вода, можна насолодитися джерелом вітамінів та мінералів. Доповніть його свіжими фруктами, горіхами, насінням та мюслі на вибір, щоб доповнити смак. Ситний смузі – це чудовий спосіб розпочати свій день.

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