Топ-5 найкращих мультсеріалів, які зацікавлять глядачів різного віку

UAportal підготував добірку з найкращих мультсеріалів 2018 - 2021 року. Вони зачаровують унікальними сюжетними лінії, приголомшливою анімацією та незабутніми персонажами.

"Ші-Ра і могутні принцеси"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 22 хвилини на епізод

Рік: 2018

Виробництво: DreamWorks Animation

Адора, юна сирота, яка знаходить чарівний меч, що перетворює її на легендарну дівчину-воїна Ші-Ра. За допомогою своїх нових друзів, головна героїня вирушає в подорож, щоб об'єднати Альянс принцес та захистити королівство Етерія від злої Орди.

"Качині історії"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 22 хвилини на епізод

Рік: 2018

Виробництво: Disney Television Animation

Мультсеріал розповідає про пригоди улюбленої качиної родини на чолі з авантюрним Скруджем Макдаком. Разом зі своїми внучатими племінниками Крячиком, Квачиком та Кручиком, бізнес-качур вирушає у захопливі подорожі по всьому світу у пошуках скарбів та легендарних артефактів.

"Кармен Сандієго"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 22 хвилини на епізод

Рік: 2019

Виробництво: Houghton Mifflin Harcourt

Загадкова злодійка та майстриня з маскування Кармен Сандієго, використовує свої навички, щоб перехитрити організацію VILE, а також розкриває своє загадкове минуле. Цей насичений подіями серіал поєднує в собі навколосвітні пригоди, хитромудрі пограбування та розумні головоломки, завдяки чому глядачам цікаво спостерігати за сюжетом.

"Принц драконів"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 24 хвилини на епізод

Рік: 2018

Виробництво: Wonderstorm

Мультфільм переносить нас у міфічну країну Ксадію, що розділена між чарівними царствами ельфів та людей. Коли молодий людський принц Езран знаходить таємниче яйце дракона, то укладає союз з ельфійською вбивцею Рейлою та молодим магом Каллумом. Разом вони вирушають у небезпечну подорож, щоб запобігти тотальній війні між народами.

"Кіпо та епоха дивозвірів"

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 22 хвилини на епізод

Рік: 2020

Виробництво: DreamWorks Animation

Сюжет розгортається в постапокаліптичному світі, в якому люди живіть під землю. Коли дівчинка, на ім'я Кіпо, вибирається зі своєї підземної нори, то знаходить яскравий і небезпечний світ, який населений істотами, що мутували. Разом із друзями, головна героїня вирушає в подорож, щоб возз'єднатися зі своєю родиною та розгадати таємниці власного минулого.

Раніше, UaPortal порекомендував найкращі пригодницькі фільми та мультфільми для перегляду з друзями.

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