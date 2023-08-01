Топ-5 лучших мультсериалов, которые заинтересуют зрителей всех возрастов
UAportal подготовил подборку из лучших мультсериалов 2018 – 2021 года. Они завораживают уникальными сюжетными линиями, потрясающей анимацией и незабываемыми персонажами.
"Ши-Ра и непобедимые принцессы"
Рейтинг IMDB: 8.6/10
Жанр: Мультфильмы
Страна: США
Продолжительность: 22 минуты на эпизод
Год: 2018
Производство: DreamWorks Animation
Адора, юная сирота, обретающая волшебный меч, превращающий ее в легендарную девушку-воина Ши-Ра. С помощью своих новых друзей главная героиня отправляется в путешествие, чтобы объединить Альянс принцесс и защитить королевство Этерия от злой Орды.
"Утиные истории"
Рейтинг IMDB: 8.2/10
Жанр: Мультфильмы
Страна: США
Продолжительность: 22 минуты на эпизод
Год: 2018
Производство: Disney Television Animation
Мультсериал рассказывает о приключениях любимой утиной семьи во главе с авантюрным Скруджем Макдаком. Вместе со своими внучатыми племянниками Хьюї, Дьюї та Луї, бизнес-селезня отправляется в увлекательные путешествия по всему миру в поисках сокровищ и легендарных артефактов.
"Кармен Сандиего"
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Мультфильмы
Страна: США
Продолжительность: 22 минуты на эпизод
Год: 2019
Производство: Houghton Mifflin Harcourt
Загадочная воровка и мастер по маскировке Кармен Сандиего, использует свои навыки, чтобы перехитрить организацию VILE, а также раскрывает свое загадочное прошлое. Этот насыщенный событиями сериал объединяет кругосветные приключения, хитроумные ограбления и умные головоломки, благодаря чему зрителям интересно наблюдать за сюжетом.
"Принц драконов"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: Мультфильмы
Страна: США
Продолжительность: 24 минуты на эпизод
Год: 2018
Производство: Wonderstorm
Мультфильм переносит нас в мифическую страну Ксадия, разделенную между волшебными царствами эльфов и людей. Когда молодой принц Эзран находит таинственное яйцо дракона, то заключает союз с эльфийской убийцей Рейлой и молодым магом Каллумом. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы предотвратить тотальную войну между народами.
"Кипо и эра чудесны зверей"
Рейтинг IMDB: 8.3/10
Жанр: Мультфильмы
Страна: США
Продолжительность: 22 минуты на эпизод
Год: 2020
Производство: DreamWorks Animation
Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором люди живите под землю. Когда девочка, по имени Кипо, выбирается из своей подземной норы, то находит яркий и опасный мир, населенный мутировавшими существами. Вместе с друзьями главная героиня отправляется в путешествие, чтобы воссоединиться со своей семьей и разгадать тайны собственного прошлого.
Ранее, UaPortal порекомендовал лучшие приключенческие фильмы и мультфильмы для просмотра с друзьями.
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