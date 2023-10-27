Топ-5 народних методів для прискорення росту волосся

Довга та густа коса – мрія чи не кожної дівчини. UAportal заглибився у сферу народних засобів для росту волосся, розкриваючи натуральні та ефективні способи, які пройшли випробування часом.

Цибулевий сік

Цибулевий сік є популярним народним засобом для стимулювання росту волосся. Він містить сірку, яка стимулює вироблення колагену, необхідного для росту волосся. Нанесіть сік цибулі на шкіру голови, злегка помасажуйте, залиште на 15-30 хвилин і змийте шампунем.

Алое вера

Алое вера живить шкіру голови і сприяє росту волосся. Витягніть гель з рослини і нанесіть його на шкіру голови. Легко помасажуйте і залиште на 30 хвилин перед змиванням. Повторюйте 2-3 рази на тиждень.

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Кокосова олія

Кокосова олія запобігає ламкості волосся і сприяє його росту. Підігрійте її і нанесіть на шкіру голови та волосся, помасажуйте і залиште на ніч. Наступного ранку вимийте м'яким шампунем. Повторюйте один-два рази на тиждень для досягнення найкращих результатів.

Олія розмарину

Олія розмарину стимулює волосяні фолікули і покращує кровообіг для росту волосся. Нанесіть кілька крапель на шкіру голови, залиште на одну годину і вимийте волосся, як зазвичай. Повторюйте 2-3 рази на тиждень.

Насіння пажитника

Насіння пажитника зміцнює волосяні фолікули і стимулює ріст волосся. Замочіть насіння пажитника у воді на ніч, подрібніть його до стану пасти. Нанесіть пасту на шкіру голови і волосся, залиште на 30 хвилин, потім змийте. Повторюйте процедуру щотижня.

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