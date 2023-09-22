Топ-5 подарунків, які краще не дарувати: корисні поради

Як врахувати потреби людини і не образити її

Коли справа доходить до вибору подарунків, дуже важливо бути вдумливим і уважним – є певні типи подарунків, яких краще уникати. UAportal підготував кілька порад щодо того, які подарунки краще не дарувати і чому.

Подарунки без змісту

Обираючи подарунок для когось, важливо враховувати його особисті вподобання та інтереси. Уникайте загальних подарунків, таких як гроші, які свідчать про брак ваших роздумів чи зусиль.

Натомість обирайте щось, що відображає індивідуальність людини і показує, що дарувальник справді знає і цінує її. Наприклад, якщо одержувач є книголюбом, то підписана копія останнього видання його улюбленого автора буде гарним і індивідуальним подарунком.

Образливі дарунки

Ще один тип подарунків, яких слід уникати, – це все, що може бути сприйнято як щось образливе або недоречне. Вкрай важливо пам'ятати про культурні особливості, особисті кордони та принципи одержувача.

Наприклад, подарунок, який висміює чиюсь зовнішність або переконання, може бути образливим і неповажним. Натомість оберіть подарунок, який буде підкреслювати інклюзивність людини.

Подарунки, що покладають завелику відповідальність

Уникайте подарунків, які вимагають багато догляду за кимось. Наприклад, домашній улюбленець може здатися милим і душевним подарунком, проте важливо враховувати відповідальність і зобов'язання, які з ним пов'язані.

Домашні улюбленці потребують багато часу, зусиль і ресурсів для належного догляду за ними. Натомість обирайте подарунки, які не потребують особливого обслуговування і якими легко користуватися.

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Побутові речі

Уникайте подарунків, які можуть сприйматися як надто звичні речі. Хоча важливо враховувати потреби одержувача, варто також дотримуватися балансу між функціональністю і індивідуальністю.

Наприклад, дарувати комусь пилосос чи набір кухонного приладдя може бути практичним, але не несе в собі емоційного зв'язку, який повинен бути у подарунку. Натомість оберіть щось, що поєднує корисність з індивідуальністю, наприклад, високоякісний кухарський ніж з вигравіруваними ініціалами.

Задорогі подарунки

Уникайте подарунків, які можуть здатися занадто екзотичними або дорогими. Хоч і існує спокуса розщедритися на розкішний презент, він може викликати в одержувача почуття провини або зобов'язання. Важливо враховувати фінансове становище та рівень життя людини, якій ви робите подарунок.

Краще зосередьтеся на думках і почуттях, які стоять за подарунком, а не на його грошовій вартості. Наприклад, подумайте про те, щоб подарувати майстер-клас з фотографії або персоналізований фотоальбом тому, хто любить фотографувати.

Нагадаємо, подарунки можуть нести у собі не лише радість, а й негативну енергію. Деякі абсолютно безневинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров'я та матеріальні блага. UAportal розповів, які 5 речей краще викреслити зі списку подарунків.

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