Топ-5 перевірених методів, які допоможуть прибрати затхлість з вашої шафи

З приходом весни, ми часто оновлюємо свій гардероб, відкладаючи в сторону зимовий одяг на користь більш легких і весняних нарядів. Проте, не рідко стикаємося з неприємністю: одяг, який пролежав в шафі всю осінь та зиму, може мати неприємний запах.

Щоб розв'язати цю проблему, варто застосувати декілька ефективних методів. Про них розповіли на сайті УНІАН.

Однією з головних причин появи неприємного запаху є неповне висихання одягу після його прання, що може призвести до передачі запаху на інші речі. Якщо одяг залишався без уваги на тривалий час, то на ньому цілком може бути навіть цвіль.

Однак, найбільш поширеною причиною неприємного запаху одягу є висока вологість у приміщенні. Сира кімната вбирає в себе вологу, тому речі починають погано пахнути.

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Як прибрати неприємний запах з шафи

Якщо ваша шафа зберігає речі, які просто залежались, спробуйте протерти полиці вологою тканиною і дозвольте їм повністю висохнути. Якщо це не працює, можна скористатися перевіреними методами.

Мішечки з сіллю

Зробіть мішечки, наповнивши бинт або марлю кухонною сіллю і надійно зав’яжіть, щоб сіль не випадала. Розмістіть їх у глибині шафи близько до задньої стінки. Сіль поглине зайву вологу, і вам залишиться тільки час від часу їх замінювати.

Чайні пакетики

Чайні пакетики можуть абсорбувати вологу і при цьому наповнити шафу приємним запахом. Оновлюйте їх щотижня для кращого ефекту.

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Розчин соди

Розчиніть столову ложку харчової соди у склянці води, змочіть у ньому тканину і протріть нею всередині шафи. Після цього витріть поверхні сухою серветкою.

Активоване вугілля

Для боротьби з неприємними запахами у шафі використовуйте аптечне активоване вугілля. Заверніть кілька таблеток у марлю і розмістіть у кутку шафи. Вугілля ефективно нейтралізує запахи.

Брусок мила

Щоб ваша шафа завжди пахла свіжістю, обгорніть у бинт шматочки улюбленого мила або використані брусочки. Вони забезпечать тривалий приємний аромат у шафі.

Раніше ми розповідали про прості поради, які допоможуть вам зберігати речі, якщо у вас немає шафи.

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