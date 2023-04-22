Топ-5 найпопулярніших мультфільмів: вони сподобаються вам і дітям
Коли справа доходить до анімації, не бракує відмінних серіалів для перегляду. UAportal підготував список із п'яти найкращих мультфільмів з 2018 по 2021 рік. Ці серіали неодмінно подарують нескінченні години розваги, сміху та душевних моментів.
Принц-дракон
Рейтинг IMDB: 8.3/10
Жанр: Фентезі, Екшн
Країна: США, Канада; Тривалість: 3 сезони, 27 епізодів; Рік: 2018-2020
Продюсер: Wonderstorm
Серіал отримав премію Primetime Emmy Award за визначні індивідуальні досягнення в анімації у 2020 році.
Два людських принца та ельфійський вбивця вирушають у небезпечну подорож, щоб встановити мир у своїх ворогуючих королівствах.
Всесвіт Стівена
Рейтинг IMDB: 8.2/10
Жанр: Фентезі, Пригоди
Країна: США; Тривалість: 5 сезонів, 160 епізодів; Рік: 2013-2019
Продюсер: Cartoon Network
Серіал отримав п'ять нагород Primetime Emmy Awards, включаючи "Видатну короткометражну анімаційну програму" у 2019 році.
Хлопчик-напівголем на ім'я Стівен виявляє свої здібності і прокладає свій життєвий шлях за допомогою трьох своїх зберігачів-гемів.
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Кіпо та епоха чудо-звірів
Рейтинг IMDB: 8.3/10
Жанр: Фентезі, Пригоди
Країна: США; Тривалість: 3 сезони, 30 епізодів; Рік: 2020-2021
Продюсер: DreamWorks Animation
Серіал був номінований на премію Daytime Emmy Award за видатний звуковий монтаж та звукове мікшування у 2021 році.
Молода дівчина на ім'я Кіпо вирушає в постапокаліптичний світ, наповнений тваринами, що мутували, і дружить як з людьми, так і з нелюдьми.
Хільда
Рейтинг IMDB: 8.6/10
Жанр: Фентезі, Пригоди
Країна: Велика Британія, Канада; Тривалість: 2 сезони, 26 епізодів
Рік: 2018-2020
Продюсер: Silvergate Media
Серіал отримав премію Daytime Emmy Award за визначну анімаційну програму у 2020 році.
Безстрашна блакитно волосся дівчинка на ім'я Хільда вирушає зі своїми друзями в пригоди і зустрічає міфічних істот у чарівному світі.
Лощина
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Фентезі, Пригоди
Країна: Канада; Тривалість: 2 сезони, 20 епізодів; Рік: 2018-2020
Продюсер: Slap Happy Cartoons
Троє підлітків прокидаються у таємничому царстві без пам'яті про те, як вони туди потрапили, і мають вирішити головоломки та пройти випробування, щоб знайти шлях додому.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.
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