Топ-7 типів особистостей, які потенційно можуть вам зашкодити: тримайтеся цих людей якомога далі

Іноді важко зрозуміти, чи спілкування з новим знайомим, бува, не зашкодить вам та вашому майбутньому. Саме тому UAportal підготував статтю про те, як визначити, від яких людей краще триматися якомога далі.

Енергетичний вампір

Деякі люди мають талант висмоктувати енергію з будь-якого середовища, в яке вони потрапляють. Такі особистості постійно скаржаться, критикують і розповідають лише про негатив. Важливо виявити таких енергетичних вампірів та обмежити взаємодію з ними. Тому оточуйте себе позитивними людьми, які вміють підбадьорити, надихати й мотивувати.

Маніпулятор

Маніпулятори вміло грають в ігри розуму, а також використовують інших задля власної вигоди. Вони часто намагаються контролювати людей і впливати на них, застосовуючи свою чарівність й тактику управління. Тому дуже важливо виявити маніпуляцію та встановити чіткі межі. Будьте обережні та не заплутайтеся в їхній павутині обману. Завжди ставте себе на перше місце.

Королева/король драми

Деякі особистості полюбляють драму та хаос. Вони постійно створюють або перебільшують проблеми, водночас шукаючи уваги та схвалення. Спілкування з такими особами може бути емоційно виснажливим і непродуктивним. Натомість краще оточіть себе людьми, які цінують мир, гармонію та конструктивну комунікацію.

Токсичний критик

Йдеться про людей, які постійно знаходять недоліки в усьому й в усіх. Вони дають негативний зворотний зв'язок навіть тоді, коли їх не просили цього робити. До того ж токсичні критики рідко можуть запропонувати щось позитивне. Важливо дистанціюватися від їхнього впливу та шукати конструктивну критику від людей, які щиро хочуть допомогти вам розвиватися.

Пліткар

Пліткарі часто отримують задоволення від обговорення особистого життя й нещасть інших людей. Поширення чуток не лише шкодить стосункам, але й погано віддзеркалюється на характері людини. Натомість зосередьтеся на побудові справжніх зв'язків та зміцненні довіри.

Крадій мрій

Це люди, які принижують чиїсь прагнення й заважають іншим досягати своїх цілей. Вони можуть проектувати власні страхи та невпевненість на своє оточення, перешкоджаючи при цьому його прогресу. Справжні друзі та близькі люди будуть підтримувати вас й щиро радіти за всі успіхи.

Хронічний скиглій

Хронічні скиглії мають негативний погляд на життя й постійно знаходять причини для скарг. Їхній негатив може бути заразним і виснажливим. Замість того, щоб зациклюватися на своїх скаргах, зосередьтеся на пошуку рішень і збереженні позитивного настрою.

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