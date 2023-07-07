Три ідеї для здорового та смачного сніданку, які не відберуть багато вашого часу

Ще з дитинства ми чули, що сніданок – це найважливіший прийом їжі. Однак вранці надзвичайно складно виділити декілька хвилин на приготування страви. У результаті або доводиться бути голодним, або – купувати шкідливу їжу. UAportal підготував три варіанти для здорового сніданку, які можуть урізноманітнити ваш раціон, не забираючи при цьому багато вашого часу.

Яєчні мафіни

Яйця – відмінне джерело білка. Їх можна приготувати заздалегідь, щоб швидко та ситно поснідати. Спершу слід збити яйця та додати до них шпинат болгарський перець, помідори або інші овочі, які ви маєте. До цієї суміші слід також нарізати сир або бекон. Розлийте цю мішанину в змащені маслом формочки для мафінів. Випікайте до готовності.

Яєчні мафіни не тільки зручні, а й дуже універсальні. Їх можна їсти теплими або холодними, тому це чудовий спосіб додати овочі до свого сніданку.

Тост з авокадо

Тости з авокадо стали дуже популярними останнім часом, завдяки своїй простоті та поживній цінності. Підсмажте скибочку цільнозернового хліба та намажте на неї стигле авокадо. Ви можете також додати якусь начинку. Наприклад, нарізані помідори змішайте з сіллю та перцем або збризкайте оливковою олією. Тости з авокадо – це поживне джерело корисних жирів, клітковини та вітамінів. Це ситний та повноцінний варіант сніданку, який забезпечить вас енергією упродовж усього ранку.

Парфе з грецького йогурту

Грецький йогурт – це багатий на білок продукт, який можна поєднувати з різними начинками для створення ситного та поживного парфе. Покладіть на грецький йогурт свіжі або заморожені ягоди, додайте трішки меду або кленового сиропу, посипте гранолою або горіхами для хрускоту. Парфе з грецького йогурту – це гарний баланс білків, вуглеводів та корисних жирів. Цей десерт є не лише смачним, а й поживним та корисним.

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