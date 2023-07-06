Дивний, але робочий спосіб: Як швидко почистити величезну кількість молодої картоплі за допомогою йоршика

На платформі TikTok з'явилося коротке відео, яке швидко поширилося, пропонуючи спосіб швидкого очищення картоплі. Ролик набрав практично 7 мільйонів переглядів, близько 240 тисяч лайків і тисячу коментарів.

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Автору відео дійсно вдалося швидко очистити картоплю протягом 5-7 секунд, але слід зазначити, що він використовував не повне відро картоплі.

Щоб швидко очистити невелику молоду картоплю, можна скористатися неординарним методом – використанням дрилі та щітки для унітаза. Цей метод дозволяє ефективно справитися з очищенням за короткий проміжок часу. Проте варто зауважити, що цей спосіб найкраще підходить для власників приватних будинків, оскільки робота з дрилею може бути досить шумною. Нижче наведено кроки для очищення картоплі за допомогою дрилі:

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Покласти картоплю у відро з водою; Розрізати нову щітку для унітаза навпіл; Вставити щітку в дриль; Увімкнути дриль і опустити її у відро з картоплею.

Важливо впевнитися, що дриль не потрапляє в воду або не змочується, оскільки це може бути небезпечно. За допомогою цього методу ви зможете швидко очистити маленьку молоду картоплю. Однак, варто відзначити, що недоліком цього методу є розбризкування багатьох брудних розпилення навколо себе.

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