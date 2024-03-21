Три натуральні засоби, що допоможуть легко побороти плісняву

З огляду на мінливу весняну погоду, не дивно, що в приміщеннях на склі утворюється конденсат, який може спричинити розвиток цвілі. Ліквідація цієї проблеми може виявитись дорогою та потребувати використання агресивних хімікатів. Однак, існують екологічні методи, які допоможуть розв'язати цю проблему.

Ігнорування плісняви може призвести до її швидкого розповсюдження по дому. Можна скористатися одним лайфхаком для видалення цієї напасті, з використанням натуральних інгредієнтів. За інформацією видання mirror, такий підхід не тільки простий у застосуванні, але й ефективний у боротьбі з цвіллю.

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Як побороти плісняви у домі

Щоб досягти необхідного результату, вам потрібно підготувати наступні інгредієнти: стакан столового оцту, по 20 крапель ефірної олії гвоздики та чайного дерева. Оцет ефективно бореться зі спорами завдяки своїй кислотності, тоді як олія гвоздики володіє протигрибковими властивостями. Олія чайного дерева допомагає запобігти повторній появі грибка.

Ось як це зробити:

З’єднайте всі компоненти та перелийте суміш у флакон з розпилювачем.

Нанесіть розчин на уражену поверхню і залиште на 20 хвилин для гарантованої дії. У особливо запущених випадках, використовуйте щітку для додаткового очищення поверхонь від грибка.

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