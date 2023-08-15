Прибираємо квартиру без хімії: на яку альтернативу замінити

UAportal підготував три лайфхаки для прибирання квартири без використання агресивних хімічних засобів. Ці підказки не лише допоможуть підтримувати чистоту та свіжість житлового простору, але й сприятимуть оздоровленню організму.

Використовуючи прості інгредієнти, які є на кухні, можна досягти ефективних результатів під час прибирання, мінімізуючи вплив хімічних речовин.

Використовуйте оцет і харчову соду

Оцет і харчова сода – універсальні та ефективні альтернативні засоби для прибирання. Змішавши рівні частини оцту і води в пульверизаторі, можна приготувати розчин, який потім використовується для чищення стільниць, вікон і дзеркал. Для більш стійких плям або бруду можна посипати поверхню харчовою содою, а потім розбризкати оцтовий розчин і обережно почистити губкою або ганчіркою.

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Використовуйте лимон

Лимони чудово підходять не лише для додавання смаку стравам, але й для прибирання. Розрізавши лимон навпіл, його можна використовувати для чищення таких поверхонь, як дощечки для нарізання, раковини та кухонні плити. Природна кислотність лимонів сприяє виведенню плям та дезінфекції. Інший варіант – змішати лимонний сік з водою, створивши освіжаючий та ефективний універсальний очищувач.

Створіть власний освіжувач повітря

Комерційні освіжувачі повітря часто містять шкідливі хімічні речовини. Натомість можна зробити натуральну альтернативу, змішавши воду, кілька крапель улюбленої ефірної олії та чайну ложку харчової соди у пляшці з пульверизатором. Добре збовтайте суміш і розпиліть її по всій квартирі, щоб усунути неприємні запахи і створити свіжу атмосферу.

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