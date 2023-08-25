Вчимося розпізнавати людей: дієві поради, які допоможуть вам підбирати друзів

На тернистому життєвому шляху нам зустрічається чимало людей. Однак не всі вони є щирі та привітні. Інколи за маскою люб’язності та доброти може ховатися злісна особа. UAportal підготував три поради, які допоможуть розкрити справжню сутність співрозмовника.

Спостерігайте за діями та поведінкою

Звертайте увагу на те, як особа ставиться до інших, вирішує складні ситуації та поводиться в різних соціальних умовах. Відтак ви отримаєте цінну інформацію про її характер. Пам’ятайте, що вчинки часто промовляють голосніше за слова,

Беріть участь у змістовних розмовах

Ставте відкриті запитання, які примушують ділитися своїми думками, цінностями та переконаннями. Це допоможе отримати уявлення про цілі, інтереси та спосіб життя цієї людини.

Звертайте увагу на мову тіла

Якщо людина може повністю контролювати своє мовлення, то це не вдасться робити з тілом, яке точно вас не обманюватиме. Уважно спостерігайте за мімікою, жестами та манерами поведінки під час ваших розмов, адже так можна розкрити емоції, рівень комфорту та істинність співрозмовника. Наприклад, схрещені руки можуть вказувати на захисну позицію, а відкриті й розслаблені рухи свідчать про чесність й відкритість.

Раніше, UaPortal поділився, як зрозуміти, що вас недолюблюють.

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