Втратив славу через акторську гру: п'ять фактів про Джареда Лето

Джеред Лето – актор, навколо якого ходить багато чуток та скандалів, відзначившись неабияким успіхом у фільмі "Американський психопат". UAportal розповів про життєпис Лето, зібравши п'ять неочікуваних фактів.

Ранній успіх Джареда Лето

Кар'єра Джареда Лето розпочалася з великого успіху, коли він з'явився у таких відомих фільмах, як "Тонка червона лінія", "Бійцівський клуб". У 2000 році Лето по-справжньому заявив про себе, зігравши чудові ролі у фільмах "Американський психопат" та "Реквієм за мрією". Останній фільм, зокрема, відіграв вирішальну роль у кар'єрі Лето, оскільки він почав працювати в новому методі акторської гри, суттєво змінюючи свою зовнішність, щоб зобразити наркомана. Схвальні відгуки критиків про "Реквієм за мрією" зміцнили віру Лето в ефективність цього акторського стилю.

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Деякі фільми посилили найгірші риси гри актора

На жаль, подальший акторський вибір Лето та його участь у невдалих фільмах увічнили його найгірші нахили. Після перемоги на "Оскарі" за "Далласький клуб покупців" Лето взявся за роль Джокера у "Загоні самогубців" 2016 року, що спочатку викликало захоплення серед шанувальників. Однак, незважаючи на його методичний підхід і заяви про його глибоку відданість персонажу, фільм не зміг продемонструвати плоди його праці. "Загін самогубців" отримав негативні відгуки, а образ Джокера у виконанні Лето був визнаний найслабшим у фільмі.

Звинувачення проти Лето

На додачу до низки невдалих виступів у таких фільмах, як "Загін самогубців", "Дім Гуччі" та "Морбіус", зірка Лето почала згасати через тривожні звинувачення. На адресу актора висувалися різні обвинувачення, в тому числі і в тому, що він зустрічається з молодими зірками.

Один з найгучніших інцидентів пов'язаний з актором Діланом Спроусом, який звинуватив Лето у непристойній поведінці в Інтернеті, стверджуючи, що Лето вступав у неналежні стосунки з особами у віці від 18 до 25 років. Навіть режисер "Загону самогубців" Джеймс Ганн відреагував на ці звинувачення, припустивши, що Лето мав звичку спілкуватися з дівчатами молодше 18 років в реальному житті.

Він створив музичний гурт

На тлі кар'єрних негараздів Лето помітно змінив напрямок своєї діяльності. У 1998 році він разом із братом заснував гурт Thirty Seconds to Mars. Однак, оскільки акторські можливості продовжували надходити, Лето виявив, що він не може "всидіти на двох стільцях". Будучи вдячним за ролі, він все одно відмовлявся від нових можливостей, вкладаючи свої сили у музичний гурт.

Одного разу його фанати зламали йому ніс

Під час концерту 2007 року з групою Thirty Seconds to Mars віддані фанати Лето ненавмисно спричинили дебош. У момент чистого емоційного піднесення натовп прорвав бар'єри безпеки і кинувся на Лето під час його виступу на сцені. В результаті сутички Лето отримав перелом носа, травму ноги, а також численні порізи та синці. Незважаючи на це, Лето продемонстрував стійкість, наполегливість і завершив виступ до кінця, вважаючи його одним з найкращих своїх виступів.

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