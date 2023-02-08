Великобританія ввела нові санкції проти Росії

Велика Британія запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб у відповідь на агресію Росії щодо України.

Велика Британія нещодавно оголосила, що 8 лютого 2021 року вводить у дію список із п'ятнадцяти нових санкцій, спрямованих як проти фізичних осіб, так і проти організацій, пов'язаних із російською агресією щодо України. Це рішення ухвалили після офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії того самого дня в межах спроби посилити економічний тиск на військову машину Володимира Путіна, щоб допомогти українським силам перемогти в триваючому конфлікті проти Росії.

Шість із цих санкцій спрямовані проти організацій, що постачають військове обладнання, як-от безпілотники для вторгнення, це CST (виробник російських безпілотників), Ростехкомплект (займається транспортуванням військової техніки), завод Універсалмаш (виробляє гусеничні шасі для систем ППО), Топаз (розробник програмного забезпечення, використовуваного у військовій авіації).

Під санкції потрапили вісім фізичних осіб, пов'язаних зі структурами, які "підтримують багатство і владу серед кремлівської еліти", а п'ятьох осіб додали до списку у зв'язку з тим, що вони пов'язані з розкішними резиденціями Путіна, згідно з британськими урядовими джерелами.