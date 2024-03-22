Смачно, просто та дешево: як спекти ідеальний кекс без молока і яєць

Для тих, хто хоче чогось солодкого, ми підготували цікавий рецепт десерту для чаювання. Процес приготування є легким та швидким.

Портал "Школа Життя" поділився рецептом неймовірно ароматного кексу з використанням кефіру. У складі немає яєць та молока і в процесі змішування інгредієнтів навіть не знадобиться міксер.

Нам знадобиться:

150 г цукру

60 мл соняшникової олії

250 мл кефіру

1 ч. л. соди

230-250 г борошна

100 г сушеної вишні

цукрова пудра

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Приготування:

Наливаємо в миску кефір, додаємо до нього соду та ретельно перемішуємо. Всипаємо цукор та вливаємо олію, знову перемішуємо до однорідності. Борошно просіваємо та вводимо в масу, замішуючи тісто до консистенції густої сметани. Сушені вишні обвалюємо в ложці борошна та акуратно вмішуємо їх в тісто, щоб вони рівномірно розподілилися. Форму для запікання змащуємо маслом чи вистилаємо папером для випікання, виливаємо тісто. Випікаємо при температурі 180°C протягом 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Посипаємо готовий кекс цукровою пудрою і подаємо до столу з чаєм чи кавою.

Сушену вишню можна замінити на свіжу або заморожену.

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