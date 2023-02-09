Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Збройні сили України ведуть переговори з Францією щодо отримання сучасних танків Leclerc у рамках нового пакета військової допомоги.

Збройні сили України отримають танки Leclerc французького виробництва в рамках нового пакета військової допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Наразі Україна веде переговори з Францією про придбання цих сучасних бойових броньованих машин. Цей крок стався після того, як інші країни, як-от Німеччина та Велика Британія, надали танки Leopard 2 і Challenger 2 Abrams для використання українськими захисниками проти російських окупантів.

Що це за танки?

Leclerc - це основний бойовий танк, який використовується французькою армією з 1992 року, коли було вироблено і прийнято на озброєння 876 танків. Він важить від 54 до 57 тонн залежно від модифікації, екіпаж складається з трьох осіб, включно з командиром, навідником і водієм. Озброєння включає 120-мм гладкоствольну гармату, що вміщає 40 патронів, які розподіляються між ручним заряджанням (18) і автоматичним заряджанням (22). Також на озброєнні є два кулемети: один 12,7-мм MG, розташований на рівні даху башти, та інший 7,62-мм MG, коаксіально встановлений поруч з основним озброєнням, а також монокулярний приціл SAGEM HL-60 із тепловізором Athos, що забезпечує можливість денного й нічного бачення, панорамний комбінований бінокулярний приціл і лазерний далекомір для захоплення цілі та точності ураження.

Так само він забезпечений посиленим бронезахистом завдяки модульній конструкції, що дає змогу за потреби швидко замінювати блоки броні посилені вольфрамовими і титановими сплавами, в польових умовах.

Нарешті, висока маневреність завдяки потужному двигуну вирізняє його з-поміж багатьох інших сучасних танків, доводячи, чому він залишається основою французьких бронетанкових підрозділів навіть сьогодні, незважаючи на деякі недоліки, як-от дещо слабша броня, ніж у деяких конкурентів, або вища вартість одиниці, ніж у інших.

Дмитро Кулеба

Дмитро Геннадійович Куляба є досвідченим дипломатом, який наразі обіймає посаду міністра закордонних справ України з 2020 року. До цього він обіймав різні посади в Міністерстві закордонних справ протягом останнього десятиліття, зокрема був двічі послом, надзвичайним і повноважним постійним представником України в ООН 2011 2015 2019 2020 Крім того, Дмитро Куляба офіційно представляв Україну у Світовій організації торгівлі. 2018 під час перебування на посаді голови дипломатичної місії досягнув значних успіхів у забезпеченні збройних угод та підвищенні міжнародного авторитету країни. Також він неодноразово отримував урядові нагороди визнання досягнень: державна служба міністерство закордонних справ україни 2016, почесне звання "Геройський хрест орден "За заслуги" 2017, що зробило його шанованою фігурою як на внутрішній, так і на міжнародній арені.