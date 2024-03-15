Відновлять кришталевий блиск: прості поради для чистки помутнілих келихів

Якщо посуд довго стояв у шафі, він може втратити свій блиск і отримати вигляд антикваріату. Вживання таких столових приладів може бути не надто приємним та негігієнічним, тому важливо їх ретельно очистити.

Для миття помутнілих келихів не потрібно купувати дорогі очисники чи витрачати час на численні процедури. З цією задачею чудово впораються звичайні побутові засоби, повідомляє Телеграф.

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Відновлення прозорості помутнілих келихів

Для очищення келихів важливо уникати гарячої води, адже вона може спричинити їх помутніння. Замість цього, слід використовувати воду кімнатної температури. Відмовтеся від абразивних чистячих засобів та твердих губок, які дряпають скло. Мікроподряпини можуть стати причиною збору забруднень, вапняного нальоту та жиру. Натомість варто використовувати м’які гелі та губки.

Також можна застосувати домашні засоби, наприклад, гірчичний порошок, столовий оцет, соду або лимонну кислоту.

Після миття келихів, ідеально дозволити їм висохнути на повітрі. У разі потреби витерти їх, використовуйте рушники з льону або бавовни, щоб уникнути появи ворсинок на поверхні.

Раніше ми розповідали про п'ять порад від досвідчених домогосподарок, які допоможуть відмити посуд.

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