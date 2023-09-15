Чи шкідливо використовувати гель-лак: переваги та недоліки цього покриття

Останніми роками гель-лак набуває все більшої популярності завдяки своєму стійкому та глянцевому покриттю. UAportal розповів про його переваги та недоліки, щоб ви зрозуміли, чи варто його використовувати.

Переваги гель-лаку

Стійке покриття

Манікюр з гель-лаком залишається цілим і неушкодженим протягом тривалого періоду. Це особливо вигідно для тих, хто веде активний спосіб життя й не має достатньо часу для частого догляду за нігтями.

Швидке висихання

Гель-лак швидко сохне під ультрафіолетовою або світлодіодною лампою, заощаджуючи час і дозволяючи продовжувати свій день, не турбуючись про те, що нігті розмажуться або зітруться.

Довершений вигляд

Гель-лак має глянцеве покриття, яке надає нігтям професійного та полірованого вигляду. До того ж існує безліч кольорів та дизайнів, які можна щоразу змінювати.

Недоліки гель-лаку

Можуть ослабнути нігті

Процес зняття лаку часто передбачає замочування нігтів в ацетоні, що з часом може послабити та зневоднити їх.

Техніка зняття

Неправильна техніка нанесення або зняття може призвести до пошкодження нігтів, наприклад, лущення або розшарування.

Потенційна шкода для здоровʼя

Використання ультрафіолетових або світлодіодних ламп під час процесу нанесення піддає шкіру впливу ультрафіолету, що може підвищити ризик пошкодження шкіри та передчасного старіння.

Раніше, UaPortal поділився, як зберегти молодий і здоровий вигляд шкіри.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!