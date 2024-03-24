Русский
Рецепти

Здоровий сніданок, який полюблять навіть діти: рецепт яблучно-морквяних оладок

Анастасія Крищук

Здоровий сніданок, який полюблять навіть діти: рецепт яблучно-морквяних оладок

Залучити увагу дітлахів до овочевих страв може бути викликом. Проте, якщо озброїтись правильними рецептами, то це може стати цілком посильним завданням, ба більше, їм навіть сподобається і вони проситимуть добавки.

Спробуйте приготувати оладки з моркви та яблук. Рецепт не вимагає багато часу, ідеально підходять для ранкового столу чи як перекус протягом дня, пише "Say7".

Читайте також: Як приготувати сирники в духовці без яєць

Як приготувати яблучно-морквяні оладки

Що нам знадобиться:

  • 500 г яблук;
  • 300 г моркви;
  • 2 яйця;
  • 30-50 г цукру;
  • 50 г борошна;
  • олія;

Приготування:

  1. Нашаткуйте моркву за допомогою кухонної тертки.
  2. Очистіть яблука від шкірки, видаліть насіння та натріть на тертці середньої грубості.
  3. У глибокій мисці збийте яйця з цукром до однорідності, потім додайте до суміші натерті яблука.
  4. Введіть туди ж натерту моркву, ретельно перемішайте.
  5. Поступово всипте борошно, продовжуючи перемішування до отримання однорідної маси.
  6. Розігрійте сковороду з маслом, викладіть тісто ложкою, формуючи оладки.
  7. Обсмажуйте їх з обох боків протягом 5-7 хвилин до появи апетитної золотистої скоринки.

Смачного!

Раніше ми розповідали, як спекти ідеальний кекс без молока і яєць.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти