Здоровий сніданок, який полюблять навіть діти: рецепт яблучно-морквяних оладок
Здоровий сніданок, який полюблять навіть діти: рецепт яблучно-морквяних оладок
Залучити увагу дітлахів до овочевих страв може бути викликом. Проте, якщо озброїтись правильними рецептами, то це може стати цілком посильним завданням, ба більше, їм навіть сподобається і вони проситимуть добавки.
Спробуйте приготувати оладки з моркви та яблук. Рецепт не вимагає багато часу, ідеально підходять для ранкового столу чи як перекус протягом дня, пише "Say7".
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Як приготувати яблучно-морквяні оладки
Що нам знадобиться:
- 500 г яблук;
- 300 г моркви;
- 2 яйця;
- 30-50 г цукру;
- 50 г борошна;
- олія;
Приготування:
- Нашаткуйте моркву за допомогою кухонної тертки.
- Очистіть яблука від шкірки, видаліть насіння та натріть на тертці середньої грубості.
- У глибокій мисці збийте яйця з цукром до однорідності, потім додайте до суміші натерті яблука.
- Введіть туди ж натерту моркву, ретельно перемішайте.
- Поступово всипте борошно, продовжуючи перемішування до отримання однорідної маси.
- Розігрійте сковороду з маслом, викладіть тісто ложкою, формуючи оладки.
- Обсмажуйте їх з обох боків протягом 5-7 хвилин до появи апетитної золотистої скоринки.
Смачного!
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