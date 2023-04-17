Зомбі повстають із мертвих у цих п'яти фільмах: добірка

Жанр жахів продовжує розвиватись, але зомбі залишаються вічним символом. Від повільних ходоків до стрімких спринтерів, ці неживі істоти приваблюють глядачів протягом десятиліть. UAportal підготував список із п'яти обов'язково до перегляду фільмів про зомбі, які були випущені в період з 2017 по 2021 рік.

Поїзд у Пусан: Острів

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: Екшн, Жахи, Трилер

Країна: Південна Корея; Тривалість: 1год 56хв; Рік: 2020

Продюсер: Джеймс Уан, Гарі Дауберман

Через чотири роки після спалаху зомбі-вірусу в Південній Кореї колишній солдат Чжун Сок та його команда вирушають на завдання, щоб повернути вантажівку, повну грошей. Однак, прибувши на карантинний півострів, вони виявляють групу тих, хто вижив, які борються як із зомбі, так і з безжальними людьми.

Армія мерців

Рейтинг IMDB: 5.8/10

Жанр: Екшн, Кримінал, Жахи

Країна: США; Тривалість: 2г 28хв; Рік: 2021

Продюсер: Дебора Снайдер, Уеслі Коллер

Фільм "Армія мерців" був номінований на найкращий ігровий фільм на кінофестивалі в Сітжесі та отримав приз глядацьких симпатій за найкращий міжнародний ігровий фільм на міжнародному кінофестивалі Fantasia.

Після спалаху зомбі в Лас-Вегасі група найманців вирушає до карантинної зони, щоб здійснити пограбування. Однак невдовзі вони виявляють, що місто заполонили розумні, організовані зомбі.

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Вантаж

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Драма, Жахи, Трилер

Країна: Австралія; Тривалість: 1год 45хв; Рік: 2018

Продюсер: Крістіна Кейтон, Саманта Дженнінгс

Фільм "Вантаж" отримав приз глядацьких симпатій на кінофестивалі в Аделаїді та премію Кола кінокритиків Австралії за найкращу жіночу роль (для виконавця головної ролі Мартіна Фрімана).

У постапокаліптичному світі, охопленому зомбі, чоловік на ім'я Енді змушений мандрувати австралійською глибинкою зі своєю дочкою дитини в пошуках безпечного притулку, перш ніж сам перетвориться на зомбі.

Зйомки без гальм

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Комедія, Жахи

Країна: Японія; Тривалість: 1год 36хв; Рік: 2017

Продюсер: Кодзі Ітіхасі

Фільм "Зйомки без гальм" отримав безліч нагород, включаючи приз за найкращий фільм на 17-му Міжнародному кінофестивалі Fantasia та приз глядацьких симпатій на Брюссельському міжнародному фестивалі фантастичних фільмів.

Малобюджетна знімальна група, яка знімає фільм про зомбі на покинутому складі, несподівано стикається зі справжніми зомбі.

#Вижити

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Екшн, Драма, Жахи

Країна: Південна Корея; Тривалість: 1г 38 хв; Рік: 2020

Продюсер: Чо Ен Кук

Фільм "#Вижити" отримав премію за найкращу чоловічу роль (для зірки Ю А Ін) та премію за найкращі візуальні ефекти на церемонії Buil Film Awards.

Коли на місто обрушується навала зомбі, молодик на ім'я Про Чжун У змушений виживати у своїй квартирі в очікуванні допомоги.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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