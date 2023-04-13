Зубна паста та оцет: 5 дієвих засобів для чищення білих кросівок

Білі кросівки – стильне та зручне взуття. У них безліч переваг, та є один недолік: вони швидко забруднюються. UaPortal зібрав дієві лайфхаки, які допоможуть вам зберігати кросівки в ідеальному вигляді.

Методи очищення білих кросівок:

Харчова сода та оцет

Сода та оцет зазвичай є вдома в кожного. Крім використання в кулінарії, ними можна чудово почистити брудні кросівки. Візьміть столову ложку оцту та стільки ж соди, перемішайте. Нанесіть суміш на кросівки за допомогою щітки. Залиште на півгодини та змийте теплою водою.

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Зубна паста

Пасту для чищення зубів можна використовувати для підошви кросівок. Нанесіть пасту щіткою та акуратно потріть. Змийте водою.

Засіб для миття посуду

Візьміть столову ложку рідини для миття посуду та змішайте з теплою водою. Змочіть щітку у розчині та потріть кросівки.

Лимонний сік та харчова сода

Візьміть столову ложку соди та стільки ж лимонного соку. Нанесіть суміш на кросівки. Залиште на півгодини. Змийте теплою водою.

Кукурудзяний крохмаль

Посипте ним кросівки та залиште на кілька годин. Приберіть крохмаль м’якою щіткою.

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