Зубная паста и уксус: 5 действенных средств для чистки белых кроссовок

Белые кроссовки – стильная и удобная обувь. У них множество преимуществ, но есть один недостаток: они быстро загрязняются. UaPortal собрал действенные лайфхаки, которые помогут вам сберегать кроссовки в идеальном виде.

Методы очистки белых кроссовок:

Пищевая сода и уксус

Сода и уксус обычно есть дома у каждого. Помимо использования в кулинарии, ими можно отлично почистить грязные кроссовки. Возьмите столовую ложку уксуса и столько же соды, перемешайте. Нанесите смесь на кроссовки с помощью щетки. Оставьте на полчаса и смойте теплой водой.

Читайте также: Зачем использовать целлофановый пакет во время стирки.

Зубная паста

Видео дня

Пасту для чистки зубов можно использовать для подошвы кроссовок. Нанесите пасту щеткой и аккуратно потрите. Смойте водой.

Средство для мытья посуды

Возьмите столовую ложку жидкости для мытья посуды и смешайте с теплой водой. Смочите щетку в растворе и потрите кроссовки.

Лимонный сок и пищевая сода

Возьмите столовую ложку соды и столько же лимонного сока. Нанесите смесь на кроссовки. Оставьте на полчаса. Смойте теплой водой.

Кукурузный крахмал

Посыпьте им кроссовки и оставьте на несколько часов. Уберите крахмал мягкой щеткой.

Напомним, мы уже писали, почему важно регулярно мыть вытяжку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !