Зірки Голлівуду, які скотилися у злидні: втратили все багатство

Коли справа доходить до слави та багатства, заробляти добрі гроші не завжди достатньо. Для успішної кар'єри в Голлівуді потрібний не лише талант.

Багато зірок, попри свій колись знаменитий статус, зрештою зіткнулися з фінансовими труднощами та негараздами. UAportal зібрав п'ять історій фінансового падіння зірок.

Берт Рейнольдс

Берт Рейнольдс, одна з найуспішніших і найшанованіших зірок 1970-х, мав вражаюче портфоліо з більш ніж сотні проєктів. Однак його багатство не змогло убезпечити його від викликів старості.

На жаль, Рейнольдс зіткнувся з фінансовими проблемами через невдалі інвестиції та занепад фізичних носіїв. 2014 року він вдався до продажу своїх особистих речей на аукціонах, щоб звести кінці з кінцями. Актор помер у 2018 році.

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Гері Бьюзі

Уродженець Техасу Гері Бьюзі вимагав від Голлівуду зіркової слави, але трагічний нещасний випадок раптово обірвав його кар'єру. Після тяжкої черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок аварії на мотоциклі, Бьюзі зіштовхнувся з проблемами особистого та професійного життя.

Він боровся з поведінковими проблемами, і йому було важко отримати нові ролі. Як наслідок, його фінансове становище погіршилося, що змусило його оголосити про банкрутство у 2012 році.

Стівен Сігал

Відома зірка бойовиків Стівен Сігал, відомий своєю майстерністю у бойових мистецтвах, здійснив несподіваний поворот у своїй кар'єрі. Сігал зважився на ролі, що демонстрували його агресивну натуру, але він намагався досягти успіху в інших жанрах. Вибір Сігала був зумовлений необхідністю уникнути невідомості.

Ліна Хіді

Ліна Хіді, відома своєю роллю у популярному серіалі "Гра престолів", пережила значну фінансову кризу через гірке розлучення. Після розлучення Хіді втратила значну частину свого статку, залишивши лише десятки тисяч доларів. За рішенням суду, вона залишилася менш як $5,000.

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