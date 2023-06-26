путін назвав вагнерівців патріотами та дав їм два варіанти на вибір. Головне з виступу (відео)

26 червня вночі президент росії володимир путін виступив з терміновим зверненням до росіян, в якому намагався пояснити, що відбувалося в країні 24 червня, коли засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався влаштувати воєнний переворот.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков анонсував це звернення як "історичне" та таке, що "без перебільшення, визначить долю росії". Однак навіть самі росіяни не зрозуміли, для чого путін виліз в екран зі зверненням.

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Повний текст виступу путіна 26 червня (дослівно):

Дорогі друзі! Сьогодні ще раз звертаюсь до всіх громадян Росії. Дякую вам за витримку, згуртованість та патріотизм. Ця громадянська солідарність показала, що будь-який шантаж, спроби влаштувати внутрішню смуту приречені на провал.

Повторю, була виявлена найвища консолідація суспільства, виконавчої та законодавчої влади всіх рівнях. Жорстку, однозначну позицію підтримки конституційного порядку зайняли громадські організації, релігійні конфесії, провідні політичні партії, практично все російське суспільство. Усіх об'єднало та згуртувало головне — відповідальність за долю Вітчизни.

Підкреслю, з самого початку подій негайно було прийнято всі необхідні рішення щодо нейтралізації загрози, що виникла, щодо захисту конституційного ладу, життя та безпеки наших громадян.

Збройний заколот у будь-якому разі був би пригнічений. Організатори заколоту, попри втрату адекватності, не могли цього не розуміти. Всі вони розуміли, у тому числі те, що пішли на злочинні дії, на розкол та ослаблення країни, яка зараз протистоїть колосальній зовнішній загрозі, безпрецедентному тиску ззовні. Коли на фронті зі словами "ні кроку назад!" гинуть наші товариші.

Проте організатори заколоту, зрадивши свою країну, свій народ, зрадили і тих, кого втягнули у злочин. Брехали їм, штовхали їх на смерть, під вогонь, на те, щоб стріляти у своїх.

Саме такого результату — братовбивства — хотіли вороги Росії: і неонацисти в Києві, і їхні західні покровителі, і націонал-зрадники. Хотіли, щоб солдати Росії вбивали один одного, щоб загинули військовослужбовці та мирні жителі, щоб зрештою програла Росія, а наше суспільство розкололося, захлинулося у кривавій усобиці.

Вони потирали руки, мріючи взяти реванш за свої невдачі на фронті та в ході так званого контрнаступу, але прорахувалися.

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Дякую всім нашим військовослужбовцям, співробітникам правоохоронних органів, спеціальним службам, які стали на шляху у бунтівників, зберегли вірність обов'язку, присязі та своєму народу. Мужність, самопожертва полеглих героїв-льотчиків уберегла Росію від трагічних руйнівних наслідків.

Разом з тим ми знали і знаємо, що переважна більшість бійців і командирів групи "Вагнер" — це також патріоти Росії, віддані своєму народові та державі. Вони довели це своєю мужністю на полі бою, звільняючи Донбас та Новоросію. Їх спробували використати проти своїх братів по зброї, з якими вони разом билися заради країни та її майбутнього.

Тому з самого початку подій на моє пряме доручення робилися кроки, щоб уникнути великої крові. Для цього знадобився час, у тому числі, щоб дати можливість одуматися тим, хто припустився помилки, зрозуміти, що їхні дії рішуче відкидаються суспільством, і до яких трагічних, руйнівних наслідків для Росії, для нашої держави веде авантюра, в яку їх втрутили.

Дякую тим солдатам і командирам групи "Вагнер", які ухвалили єдине правильне рішення — не пішли на братовбивче кровопролиття, зупинилися біля останньої межі.

Сьогодні у вас є можливість продовжити службу Росії, уклавши контракт із Міністерством оборони чи іншими силовими органами, або повернутися до своїх рідних та близьких. Хто хоче – зможе піти і до Білорусії. Ця обіцянка буде виконана. Повторю, вибір за кожним із вас, але впевнений, що це буде вибір воїнів Росії, які усвідомили свою трагічну помилку.

Вдячний Президенту Білорусії Олександру Григоровичу Лукашенку за його зусилля та внесок у мирне вирішення ситуації.

Але повторю, саме патріотичний настрій громадян, консолідація всього російського суспільства відіграли у ці дні вирішальну роль. Ця підтримка дозволила нам разом подолати найскладніші випробування для нашої Батьківщини.

Дякую вам за це. Дякую.

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Додамо, що росіни не дуже зрозуміли, про що такого "історичного" та "важливого" їм сказав їхній президент:

Нагадаємо, 23 червня засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв "покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

Після невдалих спроб доїхати до Москви Пригожин заявив, що зупиняє своїх бойовиків та виводить їх у польові табори, сам же ватажок ЧВК "Вагнер" переїжджає до Білорусі – про це він домовився з Олександром Лукашенком.

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