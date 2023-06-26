'Дехто розчарований, що ми зупинилися': Пригожин прокоментував, чому розвернувся і не пішов далі на москву

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин вперше прокоментував свій невдалий бунт. Він два дні після втечі до Білорусі замовчував причини, чому згорнув свій наступ на Москву.

У Телеграм-каналі "кухаря путіна" випустили його голосове повідомлення, в якому Пригожин заявив, що близько 30 бойовиків "Вагнера" загинули під час "обстрілу" тилового табору найманців з боку Міноборони.

За його словами, влада нібито планувала розформувати його ПВК, тож він вирішив піти марш-кидком містами Росії. "Ми йшли для демонстрації протесту, а не для повалення влади в країні", – заявив він.

Пригожин стверджує, що лише кількох бойовиків "Вагнера" було поранено під час "походу.

А ще він завірив, що вирішити ситуацію мирним шляхом запропонував саме Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі.

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Повний коментар Пригожина:

"ПВК "Вагнер" є найдосвідченішим і боєздатним підрозділом у росії, а можливо, й у світі. Мотивовані та заряджені бійці, які виконували завдання лише на користь РФ — в Африці та арабських країнах — у всьому світі. Останнім часом цей підрозділ досяг хороших результатів в Україні, виконавши серйозні завдання.

Внаслідок інтриг, непродуманих рішень, цей підрозділ мав припинити своє існування 1 липня 2023 року. Зібралася рада командирів, яка довела всю інформацію до бійців. Ніхто не погодився підписувати контракт із МО рфФ, бо всі знають, що це призведе до повної втрати боєздатності. Досвідчені бійці та командири будуть розмазані та підуть фактично на м'ясо, де не зможуть використати свій потенціал та досвід.

Ті бійці, які вирішили перейти до МО, перейшли. Але це мінімальна кількість, яка обчислюється 1-2%. Усі докази, щоб зберегти ПВК, були використані, але жоден не був реалізований — у спробах увійти до будь-якої іншої структури, де ми змогли б приносити користь.

Рішення про перехід у МО було прийнято в найневідповідніші моменти. Тим не менш, ми виставляли техніку на трали, ми збиралися, якщо це рішення не буде прийнято, вийти 30 червня колоною до Ростова і публічно передати техніку біля штабу ПВО.

Попри те, що ми не виявляли жодної агресії, по нас було завдано ракетного удару, і відразу після цього відпрацювали гелікоптери. Близько 30 бійців загинули, деякі зазнали поранень. Це стало тригером того, що негайно рада командирів ухвалила рішення висуватися негайно. Я заявляв, що ми не збираємося застосовувати агресію, але якщо по нас будуть завдавати ударів, то відповідатимемо.

Під час усього "маршу", який тривав 24 години, одна з колон вийшла до Ростова, інша — у напрямку Москви. За добу ми пройшли 780 км, не було вбито жодного солдата на землі. Ми шкодуємо про те, що змушені були завдавати ударів по авіаційних засобах, але ці кошти кидали бомби та завдавали ракетних ударів. За цей час було блоковано та знешкоджено всі військові об'єкти, які знаходилися по дорозі.

Не загинув ніхто з тих, хто був на землі. Серед бійців ПВК — кілька людей поранено, та двоє загиблих, які приєдналися до нас, військовослужбовці МО. Ніхто з бійців ПВК не примушувався до походу, і всі знали його кінцеву мету. Метою походу було не допустити знищення ПВК "Вагнер", і притягнути до відповідальності всіх осіб, які своїми непрофесійними діями припустилися величезної кількості помилок під час "СВО".

Ми зупинилися в той момент, коли перший штурмовий загін, що підійшов на 200 км до Москви, розгорнув артилерію, зробив розвідку місцевості, і в той момент стало очевидним, що проллється багато крові. Тому ми вважали, що демонстрація того, що ми збиралися зробити, вона є достатньою. Нашим рішенням розвернутися були два фактори: ми не хотіли пролити російську кров. Другий ми йшли для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні.

У цей час Лукашенко простяг руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи ПВК у законній юрисдикції. Колони повернулися назад і пішли до польових таборів.

Наш "марш" показав серйозні проблеми з безпекою на всій території країни. Ми блокували усі військові частини, аеродроми. За 24 години ми пройшли ту відстань, яка відповідає відстані від місця старту російських військ 24 лютого 2022 року до Києва і від цієї ж точки до Ужгорода. Тому якби дії 24 лютого 2022 року під час початку "СВО" виконувало підрозділ за рівнем навченості та моральної зібраності, як ПВК "Вагнер", то, можливо, "спецоперація" тривала б добу.

Ми показали рівень організації, якій має відповідати російська армія. Коли 23-24 червня ми йшли повз російські міста, мирні жителі зустрічали нас із прапорами РФ та емблемами та прапорами "Вагнера". Вони були щасливі, коли ми проходили повз. Дехто розчарований, тому що ми зупинилися, тому що в "марші справедливості", окрім нашої боротьби за існування, вони бачили підтримку боротьби з бюрократією та іншими недугами, які сьогодні є в нашій країні.

Нагадаємо, 23 червня засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв "покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

Після невдалих спроб доїхати до Москви Пригожин заявив, що зупиняє своїх бойовиків та виводить їх у польові табори, сам же ватажок ЧВК "Вагнер" переїжджає до Білорусі – про це він домовився з Олександром Лукашенком.

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