Що потрібно знати про Диканьку, щоб не пропустити найцікавіше. Вражаючі зимові вихідні в Україні

Селище Диканька знамените на всю Україну, завдяки твору Миколи Васильовича Гоголя "Ніч перед Різдвом". Кожен турист направляюсь у селище з бажанням побачити ту атмосферу та традиції, які описав автор у творі, а у 1961 році екранізував режисер Олександр Роу. Попри всю цензуру та відредагованність фільму, висвітлені традиції та обряди українського народу є збереженим скарбом. В різдвяний період селище й стає співочим, яскравим та колоритним. Та й в інший час тут є що подивитися та чим зайнятися. Проведіть свої затишні зимові вихідні в Диканьці під Полтавою, а ми порадимо враження та комфортабельні зупинки.

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Як дістатися Диканьки

Селище Диканька знаходиться усього в 30 км від Полтави, тож сюди їдуть рейсові автобуси, що спрощує питання, наприклад компанія Inforbas має рейси до Диканьки аж сім разів на день, а квиток вартує 46 грн. Також ви можете потрапити прямо до селища рейсовими автобусами з Запоріжжя, Кривого Рогу, Кременчука, Миргороду, Харкова, Києва, Львова та інших міст України.

Машиною те досить просто по трасі Полтава–Суми Н 12.

Де зупинитися в Диканьці

Звісно ж можна зупинитися в гарних готелях Полтави, та вирушити в одноденну мандрівку до Диканьки. Та, якщо погода сніжна, а настрій пригодницький, заплануйте ночівлю в Диканьці, щоб якомога краще все роздивитися, посмакувати, та залишити час на зимові забави у самому селищі.

Готель "Диканська банька" (вул. Бузкова, 19) – дуже мальовнича зупинка, яка має багато принад у послугах. На території є критий басейн та басейн просто неба, родзинка готелю - лазня з віничними спа-процедурами, каміни на дровах та українське оздоблення всіх кімнат створюють чудову атмосферу. Випийте чай з самовара та скуштуйте свіжовиловлених раків. Розташований близько до центру, то ж досить зручний для екскурсій.

"Гостьові кімнати" – трохи простіше розміщення і не так близько до центру, але має досить зручний транспорт до атракцій та гарний двір для ваших зимових барбекю. В номерах є все необхідне для комфортного розміщення. Телефон +380 95 317 2915.

Садиба "У Солохи"– приватний двоповерховий будинок з просторою територією. Будинок для гостей оснащений їдальнею, Wi Fi, та побутовими зручностями, пральною машинкою та феном. Можна включити сніданок у проживання.

Що подивитися в Диканьці

Доїхали, гарно розмістилися, перекусили, тож можна відправлятися по найцікавішім місцям селища:

Тріумфальна арка. Частина маєтку Кочубеїв, що збереглася та була відреставрована.

Парк "Кочубеївські дуби". Після того як більшовики потрощили більшість парку на дрова, або спалили, залишилося кілька експонатів, які ще пам’ятають часи розквіту багатого маєтку та його території. Якщо ви відвідуєте Диканьку сніжною зимою візьміть все для зимових розваг у білосніжному казковому парку.

Свято Миколаївська церква. Пам’ятка архітектури національного значення. Храм виконано у формі Ротонди, йому виповнилося майже 200 років.

Історико-Краєзнавчий музей. Щоб поринути в цікаві історії Диканьки замовте екскурсію. Ви будете вражені багатим світом селища, дізнаєтесь про скриню великого Кочубея, яку за легендою створив сам Вакула.

Картинна галерея Диканьки. У 8 галереях музею розміщено близько 450 експонатів. Це й картини, й скульптури, карбування по металу й графіка.

Парк Гоголя в Диканьці та музей-заповідник Гоголя. Відвідування не було б повним, якби ви не дізналися історію письменника з "вуст" Диканьки. Екскурсія може бути театралізованою.

Де поїсти в Диканьці

Звісно ж без галушок їхати з Диканьки не варто. Їх видів настільки багато, що вам доведеться смакувати їх на сніданок, обід та вечерю. Тож радимо вам кілька гарних місць де можна широко відкрити рота, але тільки, що більше з’їсти.

Ресторан Кочубеївська садиба – дуже затишне і смачне місце, розташовано поруч з Тріумфальною аркою. Є літня тераса та чудовий бар.

Ресторан Диканька – смачна їжа, гарне обслуговування, чудова атмосфера.

Кафе Family – почніть свій ранок з бадьорої кави, або посмакуйте морозивом.

Лунго – чудове кафе для легкого перекусу та полтавських смаколиків.

Євразія – для тих, хто не може жити без суші, навіть за наявності галушок.

Бар і Тон – караоке-бар, в якому подають різнобарвні коктейлі та включають музику, яка вам подобається.

Тури до Диканьки, скільки коштують та що входить

Екскурсій до Диканьки існує багато з різних великих міст України, включаючи Київ, Харків, Дніпр, Львів, та ми вирішили дізнатися у найближчому місці Полтава, щоб зробити вашу екскурсію трохи бюджетнішою.

"Глорія Тур" пропонує екскурсію Диканька – Полтава за ціною 650 грн з людини. У програмі огляд атракцій Диканьки, деякі з театралізованою виставою, відвідування музею українського весілля, відвідування шинку та дегустація полтавських галушок (оплачується додатково у розмірі 150 грн). Далі екскурсії по Полтаві:садиба Котляревського, Біла альтанка, пам’ятник галушці тощо.

"Аби не вдома" пропонує екскурсію пропонує тур Полтава – Диканька за 600 грн. У програму увійдуть всі найпопулярніші атракції Диканьки, дегустація галушок та глінтвейну, а також український музей весілля.

Влаштовуйте гарні подорожі Україною на вихідних, щоб трохи відпочити та бути в ресурсі, багато дізнатися та ще більше побачити.