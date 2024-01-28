Что нужно знать о Диканьке, чтобы не пропустить самое интересное. Впечатляющие зимние выходные в Украине.

Поселок Диканька знаменит на всю Украину, благодаря произведению Николая Васильевича Гоголя "Ночь перед Рождеством". Каждый турист отправляется в Диканьку с желанием увидеть ту атмосферу и традиции, которые описал автор в произведении, а в 1961 году экранизировал режиссер Александр Роу. Не смотря на цензуру и отредактированость фильма освещенные традиции и обряды украинского народа являются сохранившимся сокровищем. В рождественский период поселок и становится певческим, ярким и колоритным. Да и в другое время здесь есть что посмотреть и чем заняться. Проведите свои уютные зимние выходные в Диканьке под Полтавой, а мы посоветуем впечатления и комфортабельные остановки.

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Как добраться Диканьки

Поселок Диканька находится всего в 30 км от Полтавы, поэтому сюда едут рейсовые автобусы, что упрощает вопросы, например компания Inforbas осуществляет рейсы в Диканьку целых семь раз в день, а билет стоит 46 грн. Также вы можете попасть прямо в поселок рейсовыми автобусами из Запорожья, Кривого Рога, Кременчуга, Миргорода, Харькова, Киева, Львова и других городов Украины.

Машиной это достаточно просто по трассе Полтава-Сумы Н 12.

Где остановиться в Диканьке

Конечно можно остановиться в хороших гостиницах Полтавы, и отправиться в однодневное путешествие в Диканьку. Но если погода снежная, а настроение приключенческое, запланируйте ночлег в Диканьке, чтобы как можно лучше все рассмотреть, посмаковать, и оставить время на зимние забавы в самом поселке.

Отель "Диканская банька" (ул. Бузкова, 19) – очень живописная остановка, которая имеет много прелестей в услугах. На территории отеля есть закрытый бассейн и открытый бассейн, изюминка отеля - баня с веникоыми спа-процедурами, камины на дровах и отделка всех комнат создают прекрасную атмосферу.. Выпейте чай из самовара и отведайте свежевыловленных раков. Расположен близко к центру, поэтому достаточно удобен для экскурсий.

"Гостиные комнаты" – немного проще размещение и не так близко к центру, но имеет достаточно удобный транспорт к достопримечательностям и хороший двор для ваших зимних барбекю. В номерах есть все необходимое для комфортного размещения. Телефон +380 95 317 2915.

Частный дом "У Солохи"– частный двухэтажный дом с просторной территорией. Дом для гостей оснащен столовой, Wi-Fi и бытовыми удобствами, стиральной машинкой и феном. Завтрак можно включить в проживание.

Что посмотреть в Диканьке

Доехали, хорошо разместились, перекусили, так что можно отправляться по самым интересным местам поселка:

Триумфальная арка. Сохранившаяся часть имения Кочубеев была отреставрирована.

Парк "Кочубеевские дубы". После того как большевики разбили большинство парка на дрова, или сожгли, осталось несколько экспонатов, которые еще помнят времена расцвета богатого имения и его территории. парке.

Свято-Николаевская церковь. Памятник архитектуры национального значения. Храм выполнен в форме Ротонды, ему исполнилось около 200 лет.

Историко-краеведческий музей. Чтобы погрузиться в интересные истории Диканьки, закажите экскурсию. Вы будете поражены богатым миром поселка, узнаете ящик великого Кочубея, который по легенде создал сам Вакула.

Картинная галерея Диканьки. В 8 галереях музея размещено около 450 экспонатов. Это и картины, и скульптуры, чеканка по металлу и графика.

Парк Гоголя в Диканьке и музей-заповедник Гоголя. Посещение не было бы полным, если бы вы не узнали историю писателя из уст Диканьки. Экскурсия может быть театрализованной.

Где поесть в Диканьке

Конечно, без галушек ехать с Диканьки не стоит. Их видов настолько много, что вам придется пробовать их на завтрак, обед и ужин. Поэтому советуем вам несколько хороших мест, где можно широко открыть рот, но только, что больше съесть.

Ресторан Кочубеевская усадьба – очень уютное и вкусное место, расположен рядом с Триумфальной аркой. Есть летняя терраса и отличный бар.

Ресторан Диканька – вкусная еда, хорошее обслуживание, отличная атмосфера.

Кафе Family – начните свое утро с бодрого кофе, или посмакуйте мороженым.

Лунго – отличное кафе для легкого перекуса и полтавских вкусностей.

Евразия – для тех, кто не может жить без суши, даже при наличии галушек.

Бар и Тон – караоке-бар, в котором подают разноцветные коктейли и включают в себя музыку, которая вам нравится.

Туры в Диканьку, сколько стоят и что входит

Экскурсий в Диканьку существует много из разных крупных городов Украины, включая Киев, Харьков, Днепр, Львов, и мы решили узнать в ближайшем месте Полтава, чтобы сделать вашу экскурсию немного бюджетнее.

"Глория Тур" предлагает экскурсию Диканька – Полтава по цене 650 грн с человека. В программе обзор аттракционов Диканьки, некоторые с театрализованным представлением, посещение музея украинской свадьбы, посещение ветчины и дегустация полтавских галушек (оплачивается дополнительно в размере 150 грн). Далее экскурсии по Полтаве: усадьба Котляревского, Белая беседка, памятник галушке и т.д.

В программу войдут все самые популярные аттракции Диканьки, дегустация галушек и глинтвейна, а также украинский музей свадьбы.

Устраивайте хорошие путешествия по Украине на выходных, чтобы немного отдохнуть и быть в ресурсе, много узнать и еще больше увидеть.