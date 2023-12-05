Ще більше ідей для святкування Різдва в Україні. Традиції та 12 пісних страв упаковані в інстаграмні локації

Наразі, святкування в Україні – це не про безмежні веселощі, а збереження та відновлення традицій, які століттями знищувалися. З переходом на інший календар і святкуванням Різдва 25 грудня важливо побачити і відчути, як то воно має бути справжнє українське Різдво.

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Західна Україна завжди славилася збереженими традиціями, що непорушно передаються від покоління до покоління, зберігаючи атмосферу та самоідентичність. Досить важливо відрізняти українське Різдво та американське, наприклад, бо традиції в корені відрізняються. Сьогодні пройдемося по локаціях, де святкування українського Різдва має той самий справжній смак, аромат та атмосферу. Додайте традицій до свого сімейного затишку.

Львів та Івано–Франківськ

Дві відправні точки в яких точно варто зупинитися на Різдво.

На свято в ці два міста України стікаються сотні тисяч туристів, адже атмосфера просто казкова. Міста сяють вогнями, всюди можна побачити інсталяції Ісуса в яслах та багато вертепів, які розповідають біблійну історію. Аромат глінтвейну та кориці розноситься по всім центральним площам міст, всюди продаються новорічні та різдвяні прикраси та відбувається багато дійств. Різдво у Львові насичене та з твердим захопленням.

Івано-Франківськ же має більш гармонійне та спокійне Різдво, але не менш красиве та насичене традиціями. Тут більше про духовність, про обов’язкові служби в церквах та костьолах. Заспівайте коляду перед Святою Вечерею, та вручіть невеличкі подарунки всій родині біля затишної ялинки, як і волхви подарували Ісусові в ніч його народження.

Якщо ви обираєте зупинку в готелі, дізнайтеся чи буде Свята Вечеря в ресторані готелю, чи можна замовити собі стіл в ресторанах самого міста, де в більшості випадків на Святвечір та Різдво можна побачити і виступи вертепів і конкурси, які відображають веселі українські традиції.

Гірськолижні курорти зазвичай мають свої організовані програми, які так само зберігають обов’язкові обряди та меню на свято Різдва.

У рамках турів можна додати до своєї різдвяної мандрівки багато цікавих пам’яток та атракцій.

Неподалік Львова

Скористайтеся нагодою та відвідайте на Різдво Бережани, Східницю, Моршин, Трускавець. Всі міста мають свої зимові курорти в яких можна не лишень погрітися, а й оздоровитися. Термальні басейни та мінеральні води стануть до нагоди. А святкування Різдва додасть терапевтичного ефекту.

Район Івано–Франківщини

Розширюйте свої горизонти від Буковелю та Славського та відвідайте на свято такі маленькі, але колоритні місця, як Садиба Святого Миколая, або ж видовищні Сколівські Бескиди з двома водоспадами поруч, чи містечка Берегівського району. Не забудьте вивчити декілька колядок, щоб подарувати тим хто поруч щастя та радість.

Різдвяний стіл Прикарпаття та Закарпаття, що скуштувати

Меню на столі досить різниться по регіонах, але в одному Україна єдина - це має бути 12 пісних страв до першої зірки та закінчення служби у храмах. Якщо хочете чогось досить традиційного поставити на Різвяний стіл такі страви, або ж спробуйте їх на Свят Вечір у Львові чи Івано-Франківську.

Бобальки . Закарпатські села ставлять це замість куті. Випечені калачі з тіста посипані маком та политі медом. Та чим далі до кордонів з Польщею та Румунією, тим більше Бобальки наповнюються печерицями і капустою. Ця страва залишається і після святої вечері, якщо дівчата хочуть дізнатися, хто вийде перша заміж. Шматочки бобальки кидають котові, чию першу з’їсть того і щастя.

. Закарпатські села ставлять це замість куті. Випечені калачі з тіста посипані маком та политі медом. Та чим далі до кордонів з Польщею та Румунією, тим більше Бобальки наповнюються печерицями і капустою. Ця страва залишається і після святої вечері, якщо дівчата хочуть дізнатися, хто вийде перша заміж. Шматочки бобальки кидають котові, чию першу з’їсть того і щастя. Керечун. Хліб або ж каравай. Всередині робили заглиблення та викладали боби з колосками пшениці, а під низ складають монети. Ця хлібина залишається на столі аж до свята Василя, щоб приносити господарям щастя та достаток.

Кремзлики. Це всім знайомі деруни з тертої картоплі. Іноді в цю страву додають цибулі та печериць.

Вінегрет. Страва. яка об’єднує всі регіони на різдвяному столі.

Вареники . Різдвяна страва без якої не обходиться жоден український стіл.

. Різдвяна страва без якої не обходиться жоден український стіл. Пісні голубці. Зазвичай вони досить маленькі та загортаються у виноградний лист, а не в капусту. Хтось робить з грибами та рисом, а хтось додає бобів.

Мачанка із часником. Грибна підлива, яка підійде до будь-якої страви.

Риба. Обов’язкова страва різдвяного столу Західної України і тут вже хто на що гаразд. Оселедець чи короп будуть однаково доцільними.

Грибна юшка. Візитівка Карпат та надзвичайно смачне блюдо.

Квасоля із чорносливом. Солодка страва з медом, горіхами, квасолею, морквою та вершковим маслом.

Узвар. Компот з сухофруктів, що є на кожному столі України.

Вино. Західна Україна виготовляє під Різдво досить багато домашнього вина. Тож відчуйте смак та аромат цього напою святкуючи Різдво в Прикарпатті чи Закарпатті.

Різдво – це родинне свято в Україні, тож не важливо де, аби всім разом. Створюйте сімейний затишок, та передавайте традиції дітям. Вистоїмо та збережемо ідентичність.