Еще больше идей для празднования Рождества в Украине. Традиции и 12 постных блюд упакованы в инстаграммные локации

Пока что празднование в Украине – это не о безграничном веселье, а сохранении и восстановлении традиций, которые веками уничтожались. С переходом на другой календарь и празднованием Рождества 25 декабря важно увидеть и почувствовать, как это должно быть настоящее украинское Рождество.

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Западная Украина всегда славилась сохранившимися традициями, которые нерушимо передаются от поколения к поколению, сохраняя атмосферу и самоидентичность. Важно отличать украинское Рождество и американское, например, потому что традиции в корне отличаются. Сегодня пройдемся по локациям, где празднование украинского Рождества имеет тот же настоящий вкус, аромат и атмосферу. Добавьте традиции к своему семейному уюту.

Львов и Ивано-Франковск

Две отправные точки в которых точно следует остановиться на Рождество.

На праздники в эти два города Украины стекаются сотни тысяч туристов, ведь атмосфера просто сказочная. Города сияют огнями, повсюду можно увидеть инсталляции Иисуса в яслях и много вертепов, рассказывающих библейскую историю. Аромат глинтвейна и корицы разносится по всем центральным площадям городов, повсюду продаются новогодние и рождественские украшения и много действ. Рождество во Львове насыщенное и с твердым восторгом.

Ивано-Франковск же имеет более гармоничное и спокойное Рождество, но не менее красивое и насыщенное традициями. Здесь больше о духовности, об обязательных службах в церквях и костелах. Спойте коляду перед Святым Ужином, и вручите небольшие подарки всей семье у уютной елки, как и волхвы подарили Иисусу в ночь его рождения.

Если вы выбираете остановку в отеле, узнайте будет ли Святой Ужин в ресторане отеля, можно ли заказать себе стол в ресторанах самого города, где в большинстве случаев на Рождество и Рождество можно увидеть и выступления вертепов и конкурсы, отражающие веселые украинские традиции.

Горнолыжные курорты обычно имеют свои организованные программы, которые также сохраняют обязательные обряды и меню на Рождество.

В рамках туров можно добавить в свое рождественское путешествие много интересных достопримечательностей и достопримечательностей.

Недалеко от Львова

Воспользуйтесь случаем и посетите Рождество Бережаны, Сходницу, Моршин, Трускавец. Все города имеют свои зимние курорты, в которых можно не только погреться, но и оздоровиться. Термальные бассейны и минеральные воды пригодятся. А празднование Рождества придаст терапевтический эффект.

Район Ивано-Франковской области

Расширяйте свои горизонты от Буковеля и Славского и посетите на праздник такие маленькие, но колоритные места, как Усадьба Святого Николая, или зрелищные Сколевские Бескиды с двумя водопадами рядом, или городка Береговского района. Не забудьте выучить несколько колядок, чтобы подарить рядом счастье и радость.

Рождественский стол Прикарпатья и Закарпатья, что попробовать

Меню на столе достаточно отличается по регионам, но в одном Украина единственная – это должно быть 12 постных блюд к первой звезде и окончание службы в храмах. Если хотите чего-нибудь достаточно традиционного поставить на Рождественский стол такие блюда, или попробуйте их на Праздник Вечер во Львове или Ивано-Франковске.

Бобальки . Закарпатские села ставят это вместо кутьи. Выпеченные калачи из теста усыпаны маком и политые медом. Но чем дальше до границ с Польшей и Румынией, тем больше Бобальки наполняются шампиньонами и капустой. Это блюдо остается и после святого ужина, если девушки хотят узнать, кто выйдет замуж. Кусочки бобальки бросают коту, чью первую съест тому и счастье.

. Закарпатские села ставят это вместо кутьи. Выпеченные калачи из теста усыпаны маком и политые медом. Но чем дальше до границ с Польшей и Румынией, тем больше Бобальки наполняются шампиньонами и капустой. Это блюдо остается и после святого ужина, если девушки хотят узнать, кто выйдет замуж. Кусочки бобальки бросают коту, чью первую съест тому и счастье. Керечун. Хлеб или каравай. Внутри делали углубление и выкладывали бобы с колосьями пшеницы, а под низ складывают монеты. Этот хлеб остается на столе вплоть до праздника Василия, чтобы приносить хозяевам счастье и достаток.

Кремзлики. Это всем знакомые драники из тертого картофеля. Иногда в это блюдо добавляют лук и шампиньоны.

Винегрет. Блюдо. которая объединяет все регионы на рождественском столе.

Вареники . Рождественское блюдо без которого не обходится ни один украинский стол.

. Рождественское блюдо без которого не обходится ни один украинский стол. Песни голубцы. Обычно они довольно маленькие и заворачиваются в виноградные листья, а не в капусту. Кто делает с грибами и рисом, а кто добавляет бобов.

Мачанка с чесноком. Грибная подливка, которая подойдет к любому блюду.

Рыба. Обязательно блюдо рождественского стола Западной Украины и здесь уж кто на что хорошо. Сельдь или карп будут одинаково целесообразными.

Грибная уха. Визитная карточка Карпат и необыкновенно вкусное блюдо.

Фасоль с черносливом. Сладкое блюдо с медом, орехами, фасолью, морковью и сливочным маслом.

Компот. Компот из сухофруктов на каждом столе Украины.

Вино. Западная Украина производит под Рождество достаточно много домашнего вина. Почувствуйте вкус и аромат этого напитка празднуя Рождество в Прикарпатье или Закарпатье.

Рождество – это семейный праздник в Украине, так что не важно где, главное чтобы всем вместе. Создавайте семейный уют и передавайте традиции детям. Выстоим и сохраним идентичность.