Де зловити музу. Надихаючі місця в Україні

Трохи помріяти, побути наодинці та надихнутися на творчість, повертаючи жагу до життя – думки чи не кожного українця зараз (після волонтерства та перемоги). UaPortal розповідає про затишні місця по всій Україні, де можна набратися сили за короткий термін та не витратити багато грошей. Знайдіть в собі сили зробити інформаційний детокс, щоб відновитися.

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Замок Любарта на Волині

Мандрівка до Луцька може бути дуже натхненною та пізнавальною, якщо ви готові довго гуляти на свіжому повітрі та дізнаватися історію України з її збережених стін. Замок Любарта занесено до списку спадщини ЮНЕСКО, та кожного року локація приймає сотні тисяч туристів. Ранньою весною природа ще не встигне добре прокинутися, але ви можете уникнути натовпу та погуляти, як в середині замку, так і за його мурованими стінами. На території замку ви зможете оглянути чисельні цікаві приміщення: головну вежу, браму, церкву, каплицю, різноманітні житлові та господарські приміщення. Замок датовано XI століттям, то йому є що показати та розказати вам.

Національний музей–заповідник українського гончарства в Опішному

Культурний осередок України знаходиться в Полтавській області, в селищі Опішня. Тут можна побачити роботи багатьох майстрів, адже на території музею зберігається 55 тисяч експонатів. Музей є заповідником і знаходиться серед мальовничої природної картини, де можна знайти свого особистого дуба чи осику та написати не один зошит віршів про життя. Більш того ви зможете випробувати себе у гончарстві, завдяки майстер-класам та урокам, що проводяться в музеї.

Бакота та Подільські Товтри на Хмельниччині

Місце, що своєю красою надихає не лише на вірші, а й на подвиги. Такі краєвиди дарують відчуття безмежності та свободи, повертаючи віру в світле майбутнє. Потрапивши до Бакоти ви відвідаєте скельний монастир, багато різноманітних оглядових майданчиків та невеликих церков. Затоплене колись селище Бакота приваблює туристів протягом року, адже його принади не погіршуються, а лишень змінюють окрас.

Якщо знати, що Товтри утворилися внаслідок діяльності живих організмів стає ще цікавіше серед натхненних панорам. Цей унікальний природний об'єкт краще відвідувати у рамках турів, або ж з досвідченим гідом, якій в курсі розкладу автобусів та кращого місця для перепочинку. Прогулянка Товтрами може стати ковтком свіжого повітря, який наситить ваше тіло і розум киснем.

Київський Париж

Якщо побродити у Печерському районі Києва можна натрапити на площу Івана Франка та притиснуті до неї вулички. Гарна та романтична архітектура, фантастичні фасади будівель, чудові водні острівки та затишні заклади створили чудову картину, серед якої хочеться намугикувати якусь французьку мелодію та дивитися в небо.

Водоспад Шипіт в Закарпатській області

Коли починають сходити сніги, закарпатські водоспади несуться невгамовним наповненим потоком вниз. Ця картина будоражить, захоплює та підіймає таку бурю емоцій, які відроджують та змивають із собою увесь негатив.

Висота водоспаду становить 14 метрів, а ширина 20 метрів, таку силу природи варто включити в список бажань на мандри.

Відвідайте Чернівці

Іноді чудова ідея прогулятися зовсім незнайомим містом, там, де за поворотом кожен раз буде щось нове та неочікуване, але приємне та цікаве. У Чернівцях багато пейзажних місць, де можна годинами сидіти з чашкою кави, перебуваючи у своїх роздумах та мріях. Сидите на Театральній площі, чи посеред архітектурної краси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ви наче посеред всесвіту, який проноситься повз, та не зачіпає своїм темпом та хаосом. Коли цікавість трохи набере сил, вам точно буде що дізнатися, та на що подивитися.

Вулиця Галицька в Івано-Франківську

Якщо ви шукаєте натхнення серед людей та цікавої архітектури, спробуйте прогулятися вулицею галицькою у місті Івано-Франківськ. Тут знайдуться ідеї і для архітекторів, і для художників, а письменники можуть взяти багато чого до різноманіття місця подій. Найстаріша вулиця увінчана унікальними кав’ярнями, колоритними магазинчиками та культурними закладами. Пройдіться вздовж скверів та парків (найбільший парк Шевченка), включіть у свої мандри ратушу та Площу Ринок.

Будь ласка, при будь–яких подорожах дбайте про свою безпеку та володійте інформацією про найближчі укриття та пункти швидкої допомоги. Здоров’я та натхнення на перепочинок.