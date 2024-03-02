Где поймать музу | Вдохновляющие места в Украине

Немного помечтать, побыть наедине и вдохновиться на творчество, возвращая жажду жизни – мысли чуть ли не каждого украинца (после волонтерства и победы). UaPortal рассказывает об уютных местах по всей Украине, где можно набраться сил за короткий срок и не потратить много денег. Найдите силы сделать информационный детокс, чтобы восстановиться.

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Замок Любарта на Волыни

Путешествие в Луцк может быть очень вдохновенным и познавательным, если вы готовы долго гулять на свежем воздухе и узнавать историю Украины из ее сохранившихся стен. Замок Любарта занесен в список наследия ЮНЕСКО, и каждый год локация принимает сотни тысяч туристов. Ранней весной природа еще не успеет хорошо проснуться, но вы можете избежать толпы и погулять, как внутри замка, так и за его каменными стенами. На территории замка вы сможете осмотреть многочисленные интересные помещения: главную башню, ворота, церковь, часовню, разнообразные жилые и хозяйственные помещения. Замок датирован XI веком, ему есть что показать и рассказать вам.

Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опишном

Культурный центр Украины находится в Полтавской области, в поселке Опишня. Здесь можно увидеть работы многих мастеров, ведь на территории музея хранится 55 тысяч экспонатов. Музей является заповедником и находится среди живописной природной картины, где можно найти свой личный дуб или осину и написать не одну тетрадь стихов о жизни. Более того, вы сможете испытать себя в гончарстве, благодаря мастер–классам и урокам, проводимым в музее.

Бакота и Подольские Товтры в Хмельницкой области

Место, которое красотой вдохновляет не только на стихи, но и на подвиги. Такие виды дарят ощущение безграничности и свободы, возвращая веру в светлое будущее. Попав в Бакоту, вы посетите скальный монастырь, много разнообразных смотровых площадок и небольших церквей. Затопленный когда–то поселок Бакота привлекает туристов в течение года, ведь его прелести не ухудшаются, а меняют окрас.

Если знать, что Товтры образовались в результате деятельности живых организмов, становится еще интереснее среди вдохновенных панорам. Этот уникальный природный объект лучше посещать в рамках туров, или с опытным гидом, который в курсе расписания автобусов и лучшего места для отдыха. Прогулка по Товтрам может стать глотком свежего воздуха, который насытит ваше тело и разум кислородом.

Киевский Париж

Если побродить в Печерском районе Киева можно встретить площадь Ивана Франко и прижатые к ней улочки. Красивая и романтическая архитектура, фантастические фасады зданий, прекрасные водные островки и уютные заведения создали прекрасную картину, среди которой хочется намурлыкивать какую–то французскую мелодию и смотреть в небо.

Водопад Шипот в Закарпатской области

Когда начинают сходить снега, закарпатские водопады уносятся неуемным наполненным потоком вниз. Эта картина будоражит, восхищает и поднимает бурю эмоций, которые возрождают и смывают с собой весь негатив. Высота водопада составляет 14 метров, а ширина 20 метров, такую силу природы следует включить в список желаний на путешествие.

Посетите Черновцы

Иногда отличная идея прогуляться по совсем незнакомому городу, там, где за поворотом каждый раз будет что–то новое и неожиданное, но приятное и интересное. В Черновцах много пейзажных мест, где можно часами сидеть с чашечкой кофе, находясь в своих раздумьях и мечтах. Находясь на Театральной площади или посреди архитектурной красоты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, вы как посреди вселенной, которая проносится мимо не затрагивая своим темпом и хаосом. Когда любопытство немного наберет сил, вам точно будет что узнать, и на что посмотреть.

Улица Галицкая в Ивано-Франковске

Если вы ищете вдохновение среди людей и интересной архитектуры, попробуйте погулять по улице Галицкой в городе Ивано-Франковск. Здесь найдутся идеи и для архитекторов, и для художников, а писатели могут принять многое к многообразию места событий. Самая старая улица увенчана уникальными кафе, яркими магазинчиками и культурными заведениями. Пройдитесь вдоль скверов и парков (крупнейший парк Шевченко), включите в свои путешествия ратушу и Площадь Рынок.

Пожалуйста, при любых путешествиях заботьтесь о своей безопасности и владейте информацией о ближайших укрытиях и пунктах скорой помощи. Здоровья и вдохновения на передышку.