Ідеї для пізнавальних зимових вихідних. Незвичайні музеї України які треба побачити

Україна сповнена віруваннями, традиціями та глибокою культурою, яку можна побачити та пізнати. Незвичайні музеї країни подарують вам не лишень цікаві вихідні, але знання, які збагачують. Впевнені, що мало хто чув про музей звуку, чи контрабанди, чи може ви вже побували в музеї українського весілля? Ми розповідаємо, а ви обираєте, як пройдуть ваші наступні вихідні.

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Victoria Museum, місто Київ

Адреса: Бутишів пров., 23.

В цьому приватному музеї можна побачити найгарніші вбрання 1890-х — 1920-х років. Модні аксесуари, як тростини чи театральні біноклі, костюми для різноманітних занять, старовинне взуття за яким ганялися модниці – це усе представлено у 800 експонатах.

Звідси також черпають ідеї і для сучасного стилю, повертаючи у моду рюші чи переосмислюючи корсети.

Колекція весь час поповнюється та оновлюється. У музеї можна побачити виставку "Кораловий шик", де представлена велика колекція прикрас та аксесуарів з корала.

Пориньте у період Вікторіанської дореволюційної епохи, яка подарувала світові багато прекрасних речей та одягу.

Музей історії туалету, місто Київ

Адреса: вулиця Рибальська, 22.

Тут є досить іронічна історія. Музей потрапив до книги рекордів Гіннеса, завдяки "Найбільшій колекції сувенірних унітазів". Та не переживайте, цей музей не зовсім про розвиток туалетної кімнати від дерев’яного у баби за хатою до сучасного. Це скоріш про людей, які переймалися важливою частиною людського життя та готових полегшити просте побутове існування. Наприклад, ми захоплюємося і дякуємо тим, хто винайшов пральну машинку, або ж посудомийну – це дозволило нам зберегти найцінніше – час. А люди, які розробляли нужники ще й рятують наше здоров’я, роблячи наше життя гігієнічнішим та простішим.

Хочете побачити унітаз із сенсорним керуванням та дізнатися про його можливості? Ви зрозумієте важливість, коли дізнаєтесь з чого почалася історія нужника.

Музей звуку, місто Одеса

Адреса: вул. Новосельського, 75.

Чи ви зустрічали людей, які б зовсім не цікавилися музикою? Музика є особливим самовираженням кожного народу, через яку можна прослідкувати, як історію, так і стан розвитку народності. Українці дуже співоча нація і наша музика завжди несла сенс та правду життя. Вплив звуку на організм людини доведений, але ця потужна сила досить поверхньо вивчена.

Музей Музики представляє велику колекцію апаратури, яка зробила можливою передачу та збереження музики, даючи змогу поколінням на вивчення власної музичної культури. Ви багато побачите і ще більше почуєте.

Музей сексуальних культур світу, місто Харків

Адреса: вул.Маяковського, 5.

Навіть, якщо зараз не має змоги потрапити до музею через небезпеку, запам’ятайте це місце. Це єдине місце яке освітлює розвиток тако дуже важливого аспекту життя людей. Музей займається просвітницькою діяльністю, яка допомагає розвіяти багато міфів, пізнати цінні речі, та вивести цю тему на рівень освіти.

В музеї є "Дитяча зала", яка доступна з 15 років і де досить естетично та цікаво можна дізнатися про речі, які подаються іноді досить викривлено через інтернет чи екранізацію.

У 10 залах музею можна побачити розвиток сексуальної культури різних країн: Риму, Греції, Японії, Китаю, Америки, Африки, Індії, європейських країн. Відкрийте для себе по новому й досі, в багатьох випадках, табовану та "соромницьку" тему, яка є невід’ємною частиною нашого життя.

Музей гуцульської магії, Івано-Франківська область

Адреса: стм. Верховина, вул. жаб’євський потік.

Дім, де збережено вірування та традиції наших предків. Знання, які передаються Гуцулами з покоління в покоління. Ви дізнаєтеся хто такі мольфари, якою силою вони наділені та які закони природи вони ніколи не порушують. Може сучасність диктує вам досить іронічне ставлення до цієї теми, але складайте свою думку лише тобі, коли побачите на власні очі, та почуєте на власні вуха.

Відправитися у подорож Верховиною - це загалом досить цікава та красива зимова пригода, а додати до своїх знання скарби пращурів ще краще. Потримайте у руках предмети, які нібито наділені силою, навчиться читати магічні знаки та послухайте цікаві поради берегині, яка знає про надприродні можливості не з чуток.

Хатина розташована на території комплексу "Водограй Карпат", де можна влаштувати вражаючий зимовий відпочинок.

Музей українського весілля, Полтавська область

Адреса: с. Великі Будища, вул. Юрія Кононенка, 33.

Зараз Україна як ніколи готова боронити свої традиції та культуру, розуміючи важливість власної ідентичності. В музеї досить жвава атмосфера, більшість збережених артефактів можна потримати та використати. Провідники музею готові занурити вас в традиції українського весілля, співаючи пісні, наряджаючи, щоб передати усю важливість правильного прощання з дівоцтвом та цілей на подружнє життя. Мудрість нашого народу передавалася через спів, тому є просто невичерпною скарбницею порад для молодят. Ця потужна машина часу відкриє світ прекрасного, інтимного та важливого, щоб вже ніколи не забути та передати далі.

Музей контрабанди, місто Одеса

Адреса: вул. Катеринська, 6.

Де ж іще міг відкритися такий колоритний музей, як не в Одесі. Він висвітлює досить довгий період життя міста, його традиції та поняття. Цікаві історії музею розповідають про досить віртуозні схеми, які дозволяли контрабанді процвітати та поширювати свою владу над містом. Дізнайтеся про боротьбу з найвідомішими контрабандистами та тільки но подивіться на конфісковане. Ви зрозумієте роль одеських катакомб у всій цій бандитській історії та навчитеся бути в три рази обачливішими. Чи до кінця місто викоренило цю тематику, звісно ні, просто контрабандисти трохи переформувалися та набули сучасного вигляду. Ця боротьба вічна, але терези мають бути на боці добра.

Музей мініатюр Миколи Сядристого, місто Київ

Адреса: вул. Лаврська, 21, корп. 5 (територія Києво-Печерської лаври).

Це досить відомий та популярний музей столиці, але викреслити його зі списку надзвичайних музеїв просто неможливо. Такий талант важко осягнути, але його точно потрібно бачити. Експозиції дають зрозуміти, що у людських можливостей немає меж, чи принаймні, вони набагато ширше, ніж ми можемо уявити. Усі експонати належать Миколі Сядристому. Його талановиті руки та розум показали світові: діючий електромотор, який в 20 разів менший макового зерна, або ж троянду зроблену у людській волосині, чи кобзар, який перемістився у вушко голки. Як це можливо? Просто неосяжно. Але воно є, існує саме в нашій Україні. Другий такий музей існує лишень в карликовому гірському князівстві Андорра, де зберігається ще частина експонатів.

Дізнайтеся про великого українського творця та побачте на власні очі, те у що розум відмовляється повірити.

Захопіть із собою сім’ю чи друзів та влаштуйте пізнавально-вражаючі вихідні, гуляючи унікальними та неймовірними музеями України, які ви не побачите більш ніде у світі.