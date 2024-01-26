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Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Анна Веселова - Соловонюк

Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Украина наполнена верованиями, традициями и глубокой культурой, которую можно увидеть и узнать. Необычные музеи страны подарят вам не только интересные выходные, но и знания. Уверены, что мало кто слышал о музее звука или контрабанды, может вы уже побывали в музее украинской свадьбы? Мы рассказываем, а вы выбираете, как пройдут ваши следующие выходные.

Victoria Museum, город Киев

Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Адрес: Бутышев пер., 23.

В этом частном музее можно увидеть самые красивые наряды 1890-х — 1920-х годов. Модные аксессуары, как тростники или театральные бинокли, костюмы для разнообразных занятий, старинная обувь за которой гонялись модницы – это представлено в 800 экспонатах.

Отсюда также черпают идеи для современного стиля, возвращая в моду рюши или переосмысливая корсеты.

Коллекция постоянно пополняется и обновляется. В музее можно увидеть выставку "Коралловый шик", где представлена большая коллекция украшений и аксессуаров из коралла.

Окунитесь в период Викторианской дореволюционной эпохи, подарившей миру много прекрасных вещей и одежды.

Музей истории туалета, город Киев

Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Адрес: улица Рыболовная, 22.

Здесь есть довольно ироническая история. Музей попал в книгу рекордов Гиннеса, благодаря "Наибольшей коллекции сувенирных унитазов". Но не переживайте, этот музей не совсем о развитии туалетной комнаты от деревянного у бабы за домом до современного. Это скорее о людях, которые занимались важной частью человеческой жизни и готовых облегчить простое бытовое существование, например, мы восхищаемся и благодарим тех, кто изобрел стиральную машинку, или посудомоечную – это позволило нам сохранить самое ценное – время, а люди, которые разрабатывали нужники, еще и спасают наше здоровье, делая нашу жизнь более гигиеническими. проще.

Хотите увидеть унитаз с сенсорным управлением и узнать его возможности? Вы поймете важность, когда узнаете, с чего началась история нужника.

Музей звука, город Одесса

Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Адрес: ул. Новосельского, 75.

Или вы встречали людей, которые бы совсем не интересовались музыкой? Музыка является особым самовыражением каждого народа, через которую можно проследить как историю, так и состояние развития народности. Украинцы очень поющая нация и наша музыка всегда несла смысл и правду жизни. Воздействие звука на организм человека доказано, но эта мощная сила достаточно поверхностно изучена.

Музей Музыки представляет большую коллекцию аппаратуры, которая сделала возможной передачу и сохранение музыки, позволяя поколениям на изучение собственной музыкальной культуры. Вы многое увидите и еще больше услышите.

Музей сексуальных культур мира, город Харьков

Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Адрес: ул. Маяковского, 5

Даже если сейчас нет возможности попасть в музей из-за опасности, запомните это место. Это единственное место освещающее развитие столь очень важного аспекта жизни людей. Музей занимается просветительской деятельностью, которая помогает развеять многие мифы, узнать ценные вещи и вывести эту тему на уровень образования.

В музее есть "Детский зал", который доступен с 15 лет и где достаточно эстетично и интересно можно узнать о вещах, которые подаются иногда довольно искривленно через интернет или экранизацию.

В 10 залах музея можно увидеть развитие сексуальной культуры разных стран: Рима, Греции, Японии, Китая, Америки, Африки, Индии, европейских стран. Откройте для себя по новому до сих пор, во многих случаях, табованную и "стыдную" тему, которая является неотъемлемой частью нашей жизни.

Музей гуцульской магии, Ивано-Франковская область

Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Адрес: стм. Верховина, ул. жабьевский поток.

Дом, где сохранены верования и традиции наших предков. Знания, передаваемые Гуцулами из поколения в поколение. Вы узнаете кто такие мольфары, какой силой они наделены и какие законы природы они никогда не нарушают. Может современность диктует вам достаточно ироническое отношение к этой теме, но складывайте свое мнение только тебе, когда увидите своими глазами, и услышите своими ушами.

Отправиться в путешествие по Верховине - это в общем-то довольно интересное и красивое зимнее приключение, а добавить к своим знаниям сокровища предков еще лучше. Подержите в руках предметы, которые якобы наделены силой, научится читать магические знаки и послушайте интересные советы хранительницы, знающей о сверхъестественных возможностях не понаслышке.

Хижина расположена на территории комплекса "Водограй Карпат", где можно устроить впечатляющий зимний отдых.

Музей украинской свадьбы, Полтавская область

Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Адрес: с. Большие Будища, ул. Юрия Кононенко, 33.

Сейчас Украина, как никогда, готова защищать свои традиции и культуру, понимая важность собственной идентичности. В музее достаточно живая атмосфера, большинство сохранившихся артефактов можно подержать и использовать. Руководители музея готовы погрузить вас в традиции украинской свадьбы, петь песни, наряжая, чтобы передать всю важность правильного прощания с девичеством и целей на супружескую жизнь. Мудрость нашего народа передавалась через пение, поэтому просто неисчерпаемая сокровищница советов для молодоженов. Эта мощная машина времени откроет мир прекрасного, интимного и важного, чтобы никогда не забыть и передать дальше.

Музей контрабанды, город Одесса

Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Адрес: ул. Екатеринская, 6.

Где еще мог открыться такой колоритный музей, как не в Одессе. Он освещает достаточно долгий период жизни города, его традиции и понятия. Интересные истории музея рассказывают о достаточно виртуозных схемах, позволяющих контрабанде процветать и распространять свою власть над городом. Узнайте о борьбе с самыми известными контрабандистами и только посмотрите на конфискованное. Вы поймете роль одесских катакомб во всей этой бандитской истории и научитесь быть в три раза более осмотрительными. Или до конца город искоренил эту тематику, конечно нет, просто контрабандисты немного переформировались и приобрели современный вид. Эта борьба вечна, но весы должны быть на стороне добра.

Музей миниатюр Николая Сядристого, город Киев

Идеи для познавательных зимних выходных. Необычные музеи Украины, которые нужно увидеть

Адрес: ул. Лаврская, 21, корп. 5 (территория Киево-Печерской лавры).

Это небезызвестный и популярный музей столицы, но вычеркнуть его из списка чрезвычайных музеев просто невозможно. Такой талант трудно постичь, но его точно нужно видеть. Экспозиции дают понять, что у человеческих возможностей нет предела или, по крайней мере, они гораздо шире, чем мы можем представить. Все экспонаты принадлежат Николаю Сядристому. Его талантливые руки и ум показали миру: действующий электромотор, который в 20 раз меньше макового зерна, или розу сделанную в человеческом волоске, или кобзарь, который переместился в игольное ушко. Как это возможно? Просто необъятно. Но есть, существует именно в нашей Украине. Второй такой музей существует только в карликовом горном княжестве Андорра, где хранится еще часть экспонатов.

Узнайте о великом украинском создателе и увидите своими глазами, то во что ум отказывается поверить.

Захватите с собой семью или друзей и устройте познавательно впечатляющие выходные, гуляя по уникальным и невероятным музеям Украины, которые вы не увидите больше нигде в мире.

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