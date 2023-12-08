Лижі та сноуборди в Києві та поруч, де покататися та скільки коштує

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Столиця вже зустріла перший сніг, тож час гострити лижі та роздивлятися локації на яких у Києві можна не тільки гарно провести вихідні, але й вдосталь накататися на лижах та сноубордах. Підіймачі, прокат та найкращий глінтвейн в нашому списку.

Гірськолижний спортивний комплекс "Протасів Яр"

Де: м. Київ, вул. Протасів Яр, 23А

Як дістатися:

від станції метро "Олімпійська" – до нас ходять маршрутні таксі №495, №450 і тролейбус №40;

від станції метро "Вокзальна" – їздить маршрутне таксі №198 (спуститися вниз від зупинки "Інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова").

Що цікавого: стати на лижі в центрі столиці – то вже цікаво. А ось побувати на єдиному обладнаному гірськолижному комплексі Києва ще цікавіше. На території комплексу знаходяться декілька трас: дитяча (150 м), для початківців (275 м), комбінована (500 м), крута для лиж та сноубордів (300 м з перепадами 70 м). Декілька бугельних підйомників обслуговують спуски (одномісний та двомісний).

Вихідними організовуються нічні катання. Для вболівальників є фуд–корти та ресторани на яких можна погрітися.

Прокат спорядження: комплект палиці+лижі+черевики+кріплення можна придбати за 400 грн. Комплект сноуборд+черевики+кріплення також 400 грн. Дитячі комплекти 350 та 300 грн. Шоломи, маски та рукавиці можна придбати на прокат по 80 грн.

Вартість спусків: поки сезонні абонементи не є доступними маємо можливість оплатити разові відвідування. Один підйом на бугельного підіймача 30 грн у будні і 40 грн вихідні та свята, вихід на сніг (4 год) - 100 грн, абонементи на 2 год – 300 грн та 400 грн (вихідні та свята), оплата SKIPASS разово 20 грн.

Детальна інформація про відкриття сезону на сайті "Протасів Яр".

Гірськолижний курорт Гвоздів

Де: Гвоздів, Україна

Як дістатися: власним транспортом або ж рейсовими автобусами на Обухів та Підгірці до ТЦ Мануфактура, на маршрутному таксі 735, 738, потім на таксі.

Що цікавого: це повноцінний комплекс відпочинку в якому є й готель і ресторани, і прокат всього необхідного спорядження. Три траси, включаючи й дитячу (50 м), зона катання на санчатах, льодовий каток та трампліни для сноубордистів. Траси обслуговують два бугельних підіймачи та мультиліфт. Залита дитяча гірка для катання та розваг. На території курорту діє школа для починаючих лижників та сноубордистів. Уроки проходять під наглядом професійних тренерів.

Прокат спорядження: є і дитяче, і доросле спорядження в прокат.

Вартість спусків та підіймачів: разово – 30 грн (до 16.00), 40 грн (після 16.00), 60 грн (вихідні, святкові дні). Дитячий витяг 25 та 40 грн підйом.

Детальніше можна дізнатися на соціальній сторінці Facebook.

Гірськолижний комплекс Naturalist

Де: вул. Шевченка 1,село Красне Перше, Біля Обухова.

Як дістатися: від ст. метро "Видубичі" на маршрутному таксі до Обухова.

Що цікавого: Одна траса на 350 м більше для початківців та для тих хто хоче поставити на лижі дітей. Трасу обслуговує бугельний витяг. До підготовки траси залучаються снігові гармати, що дозволяє раніше відкрити сезон. На курорті працюють інструктори, які можуть удосконалити ваше катання як на лижах, так і на сноубордах.

Смачно поїсти та випити можна і на горі, і у підніжжя спуску. На курорті є лазні, басейн, ресторан та кінні прогулянки.

Прокат спорядження: на курорті працює не лише прокат спорядження, а й сервісний центр. Ціна на прокат спорядження до 150 грн. Уроки з інструктором від 200 грн за год.

Вартість підіймачів: ціна від 20 до 40 грн за підйом.

Подивіться умови проживання на гірськолижному курорті Naturalist

Гірськолижний спортивний комплекс "Водяники"

Де: Черкаська область, с. Водяники.

Як дістатися: автобусом Київ–Водяники (тур-агенства),маршрутними автобусами на Черкаси, далі приміських автобусах, або ж своїм транспортом.

Що цікавого: тут розташовані вже досить серйозні траси на 800, 590 та 450 метрів. Обладнана зона для сноубордистів з трамплінами та перепонами. Траса для сноутюбингу, щоб накататися вдосталь. Два витяги крісельний та бугельний обслуговують підйоми. Коло підніжжя спусків працюють колиби, ресторани, лазні та сауни.

Прокат спорядження: лижні комплекти в середньому 200 грн, комплекти для сноуборда в середньому 250 грн.

Вартість підйомів: разовий – 45 грн (бугельний), 48 грн (крісельний). Абонементи від 600 грн. Застава за SkiPass – 50 грн.

Наразі курорт не працює та за його відкриттям можна слідкувати на сайті vodyaniki.com.

Лиса Гора, Київ, дикі спуски

Де: Київ.

Як дістатися: від метро "Видубичі".

Що цікавого: як тільки містичний схил покривається снігом Кияни хапають спорядження та тренують свою майстерність хто на чому може. Дика траса, довжиною 160 метрів швидко вкатується та стає веселим та стрімким спуском з невеличкими перепонами.

Прокат спорядження: немає.

Вхід вільний.

Гідропарк, Київ, дикі спуски

Де: Гідропарк, Київ.

Як дістатися: до станції метро "Гідропарк".

Що цікавого: прямі траси для ходіння на лижах та невеличкі гірки для санчат та льодянок. Можна знайти встановлені гірки для сноутюбингу, декілька ресторанів та комплексів.

Прокат спорядження: немає.

Вхід вільний.

Радимо перевіряти час відкриття гірськолижних трас біля Києва, щоб провести вихідні в столиці так, як ви їх собі запланували.