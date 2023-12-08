Лыжи и сноуборды в Киеве и рядом, где прокатиться и сколько стоит

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Столица уже встретила первый снег, поэтому пора точить лыжи и рассматривать локации на которых в Киеве можно не только хорошо провести выходные, но и вдоволь накататься на лыжах и сноубордах. Подъемники, прокат и самый лучший глинтвейн в нашем списке.

Горнолыжный спортивный комплекс "Протасов Яр"

Где : г. Киев, ул. Протасов Яр, 23А

Как добраться:

от станции метро "Олимпийская" – к нам ходят маршрутные такси №495, №450 и троллейбус №40;

от станции метро "Вокзальная" – ездит маршрутное такси №198 (спуститься вниз от остановки "Институт сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова").

Что интересного: стать на лыжи в центре столицы – это уже интересно. А вот побывать в единственном оборудованном горнолыжном комплексе Киева еще интереснее. На территории комплекса находятся несколько трасс: детская (150 м), начинающих (275 м), комбинированная (500 м), крутая для лыж и сноубордов (300 м с перепадами 70 м). Несколько подъемников бугельных обслуживают спуски (одноместный и двухместный).

На выходных организуются ночные катания. Для болельщиков есть фуд-корты и рестораны на которых можно погреться.

Прокат снаряжения: комплект палки+лыжи+ботинки+крепления можно приобрести за 400 грн. Комплект сноуборд+ботинки+крепеж также 400 грн. Детские комплекты 350 и 300 грн. Шлемы, маски и варежки можно приобрести на прокат по 80 грн.

Стоимость спусков: пока сезонные абонементы не доступны, мы можем оплатить разовые посещения. Один подъем на бугельного подъемника 30 грн в будни и 40 грн выходные и праздники, выход на снег (4 часа) - 100 грн, абонементы на 2 часа - 300 грн и 400 грн (выходные и праздники), оплата SKIPASS разово 20 грн.

Подробная информация об открытии сезона на сайте "Протасов Яр".

Горнолыжный курорт Гвоздив

Где : Гвоздив, Украина

Как добраться: собственным транспортом или рейсовыми автобусами на Обухов и Подгорке до ТЦ Мануфактура, на маршрутном такси 735, 738, затем на такси.

Что интересного: это полноценный комплекс отдыха, в котором есть и отель и рестораны, и прокат всего необходимого снаряжения. Три трассы, включая и детскую (50 м), зону катания на санках, ледовый каток и трамплин для сноубордистов. Трассы обслуживают два бугельных подъемника и мультилифт. Залита детская горка для катания и развлечений. На территории курорта действует школа для начинающих лыжников и сноубордистов. Уроки проходят под наблюдением профессиональных тренеров.

Прокат снаряжения: есть и детское и взрослое снаряжение в прокат.

Стоимость спусков и подъемников: разово – 30 грн (до 16:00), 40 грн (после 16:00), 60 грн (выходные, праздничные дни). Детский подъемник 25 и 40 грн подъем.

Детальнее можно узнать на социальной странице Facebook.

Горнолыжный комплекс Naturalist

Где: ул. Шевченко 1,село Красное Первое , Возле Обухова.

Как добраться: от ст. метро "Выдубичи" на маршрутном такси до Обухова.

Что интересного: Одна трасса на 350 м больше для начинающих и тех, кто хочет поставить на лыжи детей. Трассу обслуживает бугельный подъемник. К подготовке трассы привлекаются снежные пушки, позволяющие раньше открыть сезон. На курорте работают инструкторы, которые могут усовершенствовать ваше катание как на лыжах, так и на сноубордах.

Вкусно поесть и выпить можно и на горе, и у подножия спуска. На курорте есть бани, бассейн, ресторан и конные прогулки и лучший глинтвейн.

Прокат снаряжения на курорте работает не только прокат снаряжения, но и сервисный центр. Цена на прокат снаряжения до 150 грн. Уроки с инструктором от 200 грн в час.

Стоимость подъемников: цена от 20 до 40 грн за подъем.

Посмотрите условия проживания на курорте Naturalist

Горнолыжный спортивный комплекс "Водяники"

Где: Черкасская область, с. Водяники.

Как добраться: автобусом Киев-Водяники (тур-агенства), маршрутными автобусами на Черкассы, далее пригородных автобусах, или своим транспортом.

Что интересного: здесь расположены достаточно серьезные трассы на 800, 590 и 450 метров. Оборудована зона для сноубордистов с трамплинами и преградами. Трасса для сноутюбинга, чтобы накататься в изобилии. Два подъемника кресельный и бугельный обслуживают подъемы. У подножия спусков работают хижины, рестораны, бани и сауны.

Прокат снаряжения: лыжные комплекты в среднем 200 грн., комплекты для сноуборда в среднем 250 грн.

Стоимость подъемов: разовый – 45 грн (бугельный), 48 грн (кресельный). Абонементы от 600 грн. Залог по SkiPass – 50 грн.

В настоящее время курорт не работает, и за его открытием можно следить на сайте vodyaniki.com.

Лысая Гора, Киев, дикие спуски

Где: Киев.

Как добраться: от метро "Выдубичи".

Что интересного: как только мистический склон покрывается снегом Киевляне хватают снаряжение и тренируют свое мастерство, кто на чем может. Дикая трасса, длиной 160 метров, быстро укатывается и становится веселым и стремительным спуском с небольшими препятствиями.

Прокат снаряжения: нет.

Вход свободный.

Гидропарк, Киев, дикие спуски

Где : Гидропарк, Киев.

Как добраться: до станции метро "Гидропарк".

Что интересного: прямые трассы для хождения на лыжах и небольшие горки для салазок и леденцов. Можно найти горки для сноутюбинга, несколько ресторанов и комплексов.

Прокат снаряжения: нет.

Вход свободный.

Советуем проверять время открытия горнолыжных трасс возле Киева, чтобы провести выходные в столице так, как вы их запланировали.