Незвичайні пам’ятки Португалії: відкрийте для себе веселу сторону країни

Португалія — це захоплююче поєднання панорамних краєвидів і цікавих екскурсій, що робить її місцем, яке варто відвідати. Старовинні міста і чудові середньовічні фортеці, чисті пляжі і добре розвинена інфраструктура, численні курорти та шикарна місцева кухня роблять відпочинок в цій країні насиченим і різноманітним.

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І хоча є багато туристичних визначних пам’яток, до яких ваш гід проведе вас, ця країна є домом для багатьох незвичайних вражень, які змусять вас відкрити її менш відому сторону. Про такі місця пише видання newsbytesapp.com.

Морська печера Бенагіль

Benagil Sea Cave має величезний отвір у верхній частині, через який сонячне світло проникає крізь нього та покращує враження від пляжу. Він утворився через ерозію вапняку, спричинену дощами з часом. Територія на вершині огороджена, але відвідувачі все одно можуть поглянути на пляж внизу, що дозволяє їм насолоджуватися сонячним світлом згори.

Каплиця Св. Марії Аделаїди

У каплиці Св. Марії Аделаїди зберігається нетлінне тіло Марії Аделаїди, яка народилася ще в 1835 році і була похована тут, коли померла від хвороби. Коли землю, на якій вона була похована, продали, її труну залишили. Шокує те, що вважається, що навіть через десятиліття її одяг був недоторканим і вона пахла трояндами.

Oceanario De Lisboa

Oceanario De Lisboa — величезний акваріум у Португалії, у якому мешкає понад 8000 різних морських істот. Від акул і різнокольорових коралових рифів до морських видр і скатів, ви можете побачити їх усіх зблизька. Напрямок також пропонує екскурсії, вартість квитків на які цілком доступна. Загалом, це веселе місце для дітей та любителів моря.

Озеро Фурнас

Озеро Фурнаш чудово підійде для тих, хто шукає трохи гострих відчуттів під час відпустки. Тут ви можете покататися на каное та побачити неймовірні краєвиди бамбукових і секвойних лісів, лугів і джунглів. Якщо ліси вас не цікавлять, то вздовж озера можна покататися на велосипеді, адже це траса протяжністю вісім кілометрів.