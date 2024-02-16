Необычные памятки Португалии: откройте для себя веселую сторону страны

Португалия – это увлекательное сочетание панорамных пейзажей и интересных экскурсий, что делает ее местом, которое стоит посетить. Старинные города и великолепные средневековые крепости, чистые пляжи и хорошо развитая инфраструктура, многочисленные курорты и шикарная местная кухня делают отдых в этой стране насыщенным и разнообразным.

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И хотя много туристических достопримечательностей, к которым ваш гид проведет вас, эта страна является домом для многих необычных впечатлений, которые заставят вас открыть ее менее известную сторону. О таких местах пишет издание newsbytesapp.com.

Морская пещера Бенагиль

Benagil Sea Cave имеет огромное отверстие в верхней части, через которое солнечный свет проникает через него и улучшает впечатление от пляжа. Он образовался из-за эрозии известняка, вызванной дождями со временем. Территория на вершине огорожена, но посетители все равно могут посмотреть на пляж внизу, что позволяет им наслаждаться солнечным светом сверху.

Часовня Св. Марии Аделаиды

В часовне Св. Марии Аделаиды хранится нетленное тело Марии Аделаиды, родившейся еще в 1835 году и похоронившейся здесь, когда умерла от болезни. Когда землю, на которой она была похоронена, продали, ее гроб оставили. Шокирует то, что считается, что даже спустя десятилетие ее одежда была неприкосновенной и она пахла розами.

Oceanario De Lisboa

Oceanario De Lisboa – огромный аквариум в Португалии, в котором обитает более 8000 различных морских существ. От акул и разноцветных коралловых рифов до морских выдр и скатов, вы можете увидеть их всех вблизи. Направление предлагает экскурсии, стоимость билетов на которые вполне доступна. В общем это веселое место для детей и любителей моря.

Озеро Фурнас

Озеро Фурнаш отлично подойдет для тех, кто ищет немного острых ощущений во время отпуска. Здесь вы можете прокатиться на каноэ и увидеть невероятные виды бамбуковых и секвойных лесов, лугов и джунглей. Если леса вас не интересуют, то вдоль озера можно прокатиться на велосипеде, ведь это трасса протяженностью восемь километров.