Нетипові інстаграмні локації для фотосесії цієї зими

Давно шукаєте щось надзвичайне для зимових фотосесій, та всі місця вже протоптані? Пропонуємо вам добірку локацій, які легко можна поєднати з відпочинком у Львівській області та, навіть, з сімейною прогулянкою та про які не кожен знає.

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Західна частина України вже вкрита білим блискучим снігом і може порадувати вас такими панорамами та декораціями для фотосесій, де ще й не видно людського сліду. Дізнайтеся про найкращі білі полотна з надзвичайними фоновими скульптурами з нашого списку зимових природних студій для вражаючої фотосесії.

PARK3020

Про це надзвичайне художнє місце біля Львова не кожен знає. В цій природній галереї розташовано сучасні українські скульптури, які можуть послугувати унікальними декораціями для ваших фото задумів. Серед збірки сучасних художніх проєктів ви зможете побачити шедеври Олексія Золотора, Анни Надуда, Антона Логова, Анни Кадирової, Степана Рябченка та багато інших не менш талановитих творців, які залишають свій слід в українській історії скульптурного мистецтва.

Потрапити до парку та зробити фотосесію можна купивши заздалегідь квиток та обговоривши зйомку з адміністрацією.

На території парку є скульптури розташовані просто неба та криті музеї. Також є місця де можна затишно поїсти та погрітися в зимову пору. Не всі локації парку є доступними для відвідувачів, та разом з квитком ви отримаєте карту де будуть зазначені місця загального відвідування. Також парк обладнаний вбиральнями, паркінгом та зарядкою для електрокарів. Роздивитися скульптури парку можна на сторінці Інстаграм.

Парк розташовано в с. Стрілки, Перемишлянського району, Львівської області.

Придбати квитки можна на сайті linktr.ee/park3020.

Водоспад Кам’янка

Місце досить відоме для відпочинку в Закарпатті, та взимку воно не користується таким шаленим попитом. Проте зима одягає цю місцевість просто у казкове кришталеве вбрання, яке не можна пропустити, якщо ви з фотокамерою. Льодові скульптури які ліпить з водоспаду мороз кожного року вражають новими хвилями та візерунками, так що отримати дві однакові фотографії просто неможливо.

Поруч з водоспадом працює колиба в якій смачно нагодують гарячими стравами та подадуть ароматний глінтвейн.

Ціна квиточка тут достатньо символічна, та й фотосесію ні з ким узгоджувати не потрібно.

Локація розташована між селищами Дубина та Кам’янка, на Сколівщині. В межах національного парку "Сколівські Безкиди" ви знайдете досить багато місць, щоб отримати ідеальне фото без фільтрів.

Курорт Трускавець

Місце для фотосесій, яке точно варто поєднати з відпочинком. В період різдвяних та новорічних свят місце перетворюється на ліхтареву казку. Вогні підсвічують багато локацій та створюють чарівну атмосферу, яка зробить ваші фото дуже романтичними та теплими.

Музична альтанка є найпопулярнішим місцем для концертів та це триває декілька годин на день, в інший час локація може стати чарівною фотостудією для втілення фото задумів.

Інфраструктура на курорті достатньо розвинена, тому тут можна провести найкращі зимові вихідні всією сім’єю, поєднавши корисне з приємним.

На курорті ви також знайдете зимовий парк розваг. Ковзанка, сноутюбінг, зіплайн, підсвічений вогнями ярмарок стане ще однією ідеєю для сімейної фотосесії. Вхід до парку вільний.

Арборетум у Страдчі

Околиця селища Страдч знаменита своїм мальовничим парком в 5,7 гектара. Пейзажні алеї, ландшафтний дизайн та чарівна зимова атмосфера стане найкращою ідеєю для фотосесії з квадракоптера. Ця природна локація приймає гостей кожного дня та вхід є абсолютно вільним. Зважайте на те, що парк не освітлюється і вам знадобиться додаткове освітлення для нічних зйомок. Дендропарк стане гарною декорацією як для романтичної фотозйомки, так і для сімейного дозвілля.

На території дендропарку можна знайти декілька скульптур та атмосферний дерев’яний колодязь.

До прогулянки парком можна додати враження від річки Верещиці та принад самого селища в якому ви зможете погрітися, перекусити та знайти місце для ночівлі та відпочинку.

Княжі Скелі

Для тих хто шукає панорамні зимові локації Княжі Скелі стануть місцем сили та бездонної фантазії для фото листівок. Схили та піки розташовані над річкою Стрий, береги якої взимку стають привабливим полотном на якому мороз малює чудні візерунки мажучи товстим пензлем.

Скелі не дуже високі, десь 42 метри найвища, тому тут достатньо зручно переміщатись коли багато снігу. Та досвідчені поєднують таку зимову фото забаву з лижами, санчатами та снігоступами.

Зручним місцем для старту може стати селище Нижнє Синьовидне та орієнтир готель "Вікінг Карпат". Почніть свою мандрівку з пейзажного мосту та храму Різдва Пресвятої Богородиці. Вхід тут відкритий для кожного, та буде гарно прихопити з собою досвідчену людину, щоб не заблукати та повернутися до темряви.