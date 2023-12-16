Нетипичные инстаграммные локации для фотосессии этой зимой

Давно ищете что–то удивительное для зимних фотосессий, и все места уже протоптаны? Предлагаем вам подборку локаций, которые легко можно совместить с отдыхом во Львовской области и даже с семейной прогулкой и, о которых знает не каждый.

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Западная часть Украины уже покрыта белым блестящим снегом и может порадовать вас такими панорамами и декорациями для фотосессий, где еще не видно следа. Узнайте о лучших белых полотнах с необычными фоновыми скульптурами из нашего списка зимних природных студий для впечатляющей фотосессии.

PARK3020

Об этом удивительном художественном месте возле Львова знают не многие. В природной галерее расположены современные украинские скульптуры, которые могут использовать уникальные декорации для ваших фото замыслов. Среди сборника современных художественных проектов вы сможете увидеть шедевры Алексея Золотора, Анны Надуда, Антона Логова, Анны Кадыровой, Степана Рябченко и многие другие не менее талантливые творцы, которые оставляют свой след в украинской истории скульптурного искусства.

Попасть в парк и сделать фотосессию можно, купив заранее билет и обсудив съемку с администрацией.

На территории парка есть скульптуры расположенные под открытым небом и крытые музеи. Также есть места, где можно уютно поесть и погреться в зимнюю пору. Не все локации парка доступны для посетителей, и вместе с билетом вы получите карту где будут указаны места общего посещения. Также парк оборудован туалетами, парковкой и зарядкой для электрокаров. Рассмотреть скульптуры парка можно на странице Инстаграм.

Парк расположен в с. Стрелки, Перемышлянского района, Львовской области.

Купить билеты можно на сайте linktr.ee/park3020.

Водопад Каменка

Место достаточно известное для отдыха в Закарпатье, но зимой оно не пользуется таким безумным спросом. Однако зима одевает эту местность прямо в сказочный хрустальный наряд, который нельзя пропустить, если вы с фотокамерой. Ледовые скульптуры, которые лепит с водопада мороз, каждый год поражают новыми волнами и узорами, так что получить две одинаковые фотографии просто невозможно.

Рядом с водопадом работает колыба, в которой вкусно накормят горячими блюдами и подадут ароматный глинтвейн.

Цена билетика здесь достаточно символична, да и фотосессию ни с кем согласовывать не нужно.

Локация расположена между поселками Дубина и Каменка, на Сколевщине. В пределах национального парка "Сколевские Бескиды" вы найдете достаточно много мест, чтобы получить идеальное фото без фильтров.

Курорт Трускавец

Место для фотосессий, которое точно следует совместить с отдыхом. В период рождественских и новогодних праздников место превращается в фонаревую сказку. Огни подсвечивают много локаций и создают атмосферу, которая сделает ваши фото очень романтичными и теплыми.

Музыкальная беседка является самым популярным местом для концертов и занимает несколько часов в день, в другое время локация может стать волшебной фотостудией для воплощения фото замыслов.

Инфраструктура на курорте достаточно развита, поэтому здесь можно провести самые лучшие зимние выходные всей семьей, соединив полезное с приятным.

На курорте вы найдете зимний парк развлечений. Каток, сноутюбинг, зиплайн, подсвеченная огнями ярмарка станет еще одной идеей для семейной фотосессии. Вход в парк свободный.

Арборетум в Страдче

Окраина поселка Страдч знаменита своим живописным парком в 5,7 гектара. Пейзажные аллеи, ландшафтный дизайн и очаровательная зимняя атмосфера станет лучшей идеей для фотосессии из квадракоптера. Эта естественная локация принимает гостей каждый день и вход абсолютно свободен. Учтите, что парк не освещается и вам понадобится дополнительное освещение для ночных съемок. Дендропарк станет хорошей декорацией как для романтической фотосъемки, так и семейного досуга.

На территории дендропарка можно найти несколько скульптур и атмосферный деревянный колодец.

К прогулке по парку можно добавить впечатление от реки Верещицы и прелестей самого поселка, в котором вы сможете погреться, перекусить и найти место для ночевки и отдыха.

Княжеские Скалы

Для тех, кто ищет панорамные зимние локации, Княжеские Скалы станут местом силы и бездонной фантазии для фото открыток. Склоны и пики расположены над рекой Стрый, берега которой зимой становятся привлекательным полотном, на котором мороз рисует чудные узоры мажу толстой кистью.

Скалы не очень высокие, где-то 42 метра самые высокие, поэтому здесь достаточно удобно перемещаться когда много снега. И опытные совмещают такую зимнюю фото забаву с лыжами, санками и снегоступами.

Удобным местом для старта может стать поселок Нижнее Синевидное и ориентир отель "Викинг Карпат". Начните свое путешествие с пейзажного моста и храма Рождества Пресвятой Богородицы. Вход здесь открыт для каждого, и будет хорошо прихватить с собой опытного человека, чтобы не заблудиться и вернуться в темноты.