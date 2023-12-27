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Новорічні мандри в Україні. Що пропонують туроператори та за якою ціною

Анна Веселова - Соловонюк

Новорічні мандри в Україні. Що пропонують туроператори та за якою ціною

Новорічна мандрівка – це цікавий досвід, який дозволяє максимально відпочити за слушною для вас ціною. Цікавий подарунок для себе, або ж для всієї родини пропонують зробити багато туроператорів України. Який напрямок обрати та, яку суму приготувати дізнався UAPortal.

Новорічні мандри в Україні. Що пропонують туроператори та за якою ціною

Казки зимового Тростянця

Пропозицію цікавої одноденної подорожі запропонувала KrainaUa. Найближча дата поїздки планується на 30 грудня та вартує 1 500 грн. Виїзд відбувається з Києва від станції метро "Чернігівська".

У програмі туру:

  • зупинка у селищі Тростянець та смакування запашного чаю зі смаколиками;
  • відвідування тростянецького дендропарку. Дуже красивий ландшафтний парк, який в зимову пору зі снігом перетворюється на білосніжну казку. Навіть якщо зі снігом не пощастило свіже повітря та мальовнича природа залишається незмінною;
  • козацький обід у сільській садибі. В меню шашлик та справжній козацький куліш. Скуштуйте чай зі справжнього самовара та проведіть час у затишній компанії.
  • відвідування музею Скоропадського з проведенням екскурсії.

Поїздка підійде як для окремих осіб, так і для святкування корпоративного Нового Року.

Новорічні мандри в Україні. Що пропонують туроператори та за якою ціною

Новий рік у хаті-музеї

Зустріти Новий Рік у справжньому українському антуражі з традиціями та піснями - чудовий спосіб показати дітям приклад ідентичності, або об’єднати компанію друзів.

Виїзд відбувається 30.12 (дату можна обрати), а мандрівка розрахована на 3 дні. Вартість подорожі з проживанням та програмою 4 500 грн з людини.

У програмі туру:

  • зупинка в Луцьку та заселення у готель 3* "Україна" в центрі міста. Розселення відбувається по двоє у номері;
  • обід у готелі;
  • екскурсія до замку Любарта;
  • вільна прогулянка по затишному новорічному місту;
  • вечірня екскурсія "Романтика та містика Лучеська";
  • сніданок у готелі та велика екскурсія "Олені, коні, автомобілі, літаки". Відвідування екопарку та музею;
  • оглядова екскурсія села 19 століття;
  • зустріч Нового Року у готелі;
  • сніданок у готелі та цікава екскурсія до Олики та Тунелю кохання.

Тур гарно підійде під сімейний відпочинок, або ж романтичну мандрівку для двох. Пропозиція мандрівки від KrainaUa.

Новорічні мандри в Україні. Що пропонують туроператори та за якою ціною

Закарпатський калейдоскоп на вихідні

Виїзд до Львова 29 грудня, повернення 31 грудня. Зустріч із гідом відбувається на залізничному вокзалі Львова. Вартість туру 3 990 грн.

В програмі туру:

  • заповідник Тустань;
  • водоспад Шипіт та переїзд у Пилипець;
  • ситна вечеря та поселення у садибі на гірськолижному курорті Пилипець;
  • сніданок у садибі та екскурсія до Берегово;
  • термальні басейни комплексу Жайворонок у яких можна буде купатися 3 години;
  • екскурсія до Мукачево та дегустація закарпатських вин;
  • сніданок та екскурсія до озера Синевир та відвідування реабілітаційного центру бурих ведмедів. Повернення до Львова.

Мандрівку можна приєднати до святкування новорічної ночі у Львові. Таку насичену мандрівку запропонувала туристична компанія Anga Travel.

Новорічні мандри в Україні. Що пропонують туроператори та за якою ціною

Олів’є в Міжрічинському

Одноденна поїздка до Міжрічинського парку прямо 31 грудня. До початку комендантської години повернення до Києва. Вартість вашої втечі 1 590 грн з людини.

В програмі туру:

  • прогулянка парком у супроводі професійного гіда, який розповість багато цікавого, поки ви дихаєте кришталево чистим повітрям та вивчаєте сліди довкола. музей лісових промислів подарує чудову можливість зробити фото в аутентичних костюмах та потримати експонати у руках.
  • веселе спілкування біля багаття, смаження картоплі та традиційне новорічне олів’є.

Це найкраща втеча від новорічної метушні та гнітючого настрою напередодні початку нового року. Поїздку запропонувала KrainaUa.

Новорічні мандри в Україні. Що пропонують туроператори та за якою ціною

Новорічні термали, замки та вино

Тур розрахований на 4 дні з 29.12 по 1.12 включно. Початок туру відбувається у Львові. Вартість поїздки 4 495 грн з людини.

В програмі туру:

  • виїзд зі Львова в Мукачево та відвідування замку Паланок та обід;
  • термальні води Берегова на курорті Жайворонок;
  • дегустація закарпатського вина;
  • поселення в готель "Ларк" та вечеря;
  • сніданок у готелі та виїзд на дегустацію в Ботар (повидло та ковбаси);
  • поїздка до Хусту та відвідування Страусової ферми;
  • екскурсія на Ранчо "Хайленд" та дегустація равликів;
  • купання в термальних водах Велятино;
  • вечеря у готелі;
  • сніданок та виїзд на екскурсію палацом Шенборна;
  • переїзд до Ужгорода та прогулянка містом;
  • вечірнє купання в термальних водах курорту Барвінок;
  • повернення в готель та підготовка до святкування Новорічної ночі;
  • пізній сніданок та виїзд до селища Пилипець, екскурсія на водоспад Шипіт;
  • катання на канатно-крісельній дорозі до гори Гимба;
  • вільний час для зимових розваг та повернення до Львова.

Подорож чудово підійде як для сімей, так і для веселих компаній, або ж романтичної активної пари. Мандрівку запропонувала компанія Anga Travel.

Й пам'ятаємо, як Новик Рік зустрінемо,так його й проведемо.

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