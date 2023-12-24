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Реалії Буковеля Якими цінами дивує найпопулярніший гірськолижний курорт України

Анна Веселова - Соловонюк

Реалії Буковеля Якими цінами дивує найпопулярніший гірськолижний курорт України

Всесезонний курорт України  Буковель розпочав свій лижний сезон. Популярність та слава цього гарного місця відпочинку в Карпатах давно вийшла за межі країни та випробувати себе на спусках Буковелю приїздили професійні лижники, та охочі зі всього світу. Війна змінила орієнтири і потік іноземних туристів суттєво знизився. Однак і самі українці полюбляють комфортабельний та професійно обладнаний гірськолижний курорт.

Ціни тут завжди були доволі європейські, що обґрунтовувалося рівнем комфорту та широким спектром послуг і розваг в комплексі. Якы цыни очікують українських туристів цієї зими та, що врахувати для скорочення бюджету на відпочинок у Буковелі, дізнався UAPortal.

Реалії Буковеля Якими цінами дивує найпопулярніший гірськолижний курорт України

Які готелі входять в гірськолижний комплекс Буковель

На території гірськолижного комплексу знаходиться досить великий вибір готелів. Деякі з них розташовані досить близько з витягами, а другі мають великий спектр розважальних послуг. Тож складаючи бюджет на відпочинок у Буковелі дайте собі відповідь на такі питання:

  • мені потрібно житло поруч із витягом;
  • які розваги я б хотів включити у свою відпустку;
  • який вид харчування мене влаштує (триразове, тільки сніданок, довільне харчування).

Від ваших відповідей залежить вибір готелю і ціни, які складатимуть ваш бюджет на мандрівку. Ми склали для вас огляд деяких популярних локацій для зупинки в Буковелі.

Реалії Буковеля Якими цінами дивує найпопулярніший гірськолижний курорт України

Bukovel Hotel

Цей готель пропонує житло на три зірки у вигляді двоповерхових дерев’яних котеджів. Номери котеджів стартують від двомісних економів за 2 970 грн до Шале Прем’єр за 21 735 грн. Об'єднані вони VIP проходом на витяги та сніданками, які входять у вартість.

На території цього дерев’яного містечка є дитячий майданчик с зимовими розвагами, дитячий клуб, кафе, ресторан і міні бар, який оплачується додатково.

Поруч можна відвідати "Баньку на дровах". Тут за 2.5 години за трьох осіб візьмуть 6 555 грн, за додаткову годину 950 грн, за додаткову людину 1 320 грн. Купель "Карпатське різнотрав'я" у бані коштує 855 грн. Багато додаткових послуг від ванночки для ніг до різних видів масажу в діапазоні від 130 грн до 1 000 грн.

Заклади харчування поряд включають українську м’ясну ресторацію "Salo" та "Veranda Lounge-Zone". Повноцінний обід в реставрації в середньому складає від 300 до 700 грн на людину без алкогольного меню. Бар "Веранда" має середню ціну на коктейлі в 150 грн, а ось пляшка вина може коштувати близько 1 000 грн.

Дерев’яне містечко знаходиться під цілодобовою охороною.

Реалії Буковеля Якими цінами дивує найпопулярніший гірськолижний курорт України

Bukovel Apart

Готель налічує 21 номер люкс, які обладнані кухнями та мають сучасний дизайн в інтер'єрі. Апартаменти трьох типів мають діапазон цін від 6 521 грн за двомісний номер до 7 108 грн тако за двох. Готель облаштований дитячим майданчиком та рестораном та знаходиться поруч з витягами.

Поруч з готелем вишукана італійська піцерія OSTERIA ITALIANA. Вартість піци на дровах в середньому 180 грн за 500 гр, а паста від 150 грн. Піцерія знаходить на території комплексу VODA CLUB де серед холодної зими ви можете опинитися в теплих басейнах у купальнику. Ранком та ввечері комплекс можна відвідати з квитком за 350 – 500 грн.

Реалії Буковеля Якими цінами дивує найпопулярніший гірськолижний курорт України

HVOYA Apart-Hotel &SPA

Ще одна зручна локація поруч з витягами (схил №7), та ще й зі спа зоною, яка увійде у вартість проживання. На території готелю ресторан і лоббі-бар, дитяча кімната з аніматором та комфортабельні номери від 23 кв. до 77 кв. Ціни за двомісний номер від 5 060 грн до 14 218 за апартаменти.

Поруч можна відвідати М'ясо & Азія. В меню птиця та риба і широкий вибір алкогольних напоїв. Середній цінник за обід на одного складе близько 500 – 700 грн.

Bukville Hotel &amp; SPA

Поруч з готелем витяг №1. Стандартний номер на двох з балконом у готелі коштує від 3 000 грн. В цю суму не увійде спа і харчування.

Реалії Буковеля Якими цінами дивує найпопулярніший гірськолижний курорт України

Лижні школи Буковелю

Гірськолижний курорт Буковель обслуговують три лижні школи. Якщо брати до прикладу Ski School індивідуальне заняття у дві години буде коштувати близько 1 403 грн, а навчання у групі 1 329 грн з людини. Школа надає послуги з професійними інструкторами як для дорослих, так і для дітей. Ви можете підкорювати не лишень лижі, але й сноуборди. В залежності від складності схилу вартість тренування може становити від 1 440 грн до 25 000 грн за карвінг на чорних трасах.

Реалії Буковеля Якими цінами дивує найпопулярніший гірськолижний курорт України

Додаткові розваги в Буковелі

Нещодавно в Буковелі відкрили санную трассу. Де, як у дитинстві, ви можете мчати на санчатах з верхівки схилу. На схилі діють абонементи, у які вже входить вартість обладнання. Ціна одного спуску для дорослої людини 406 грн, абонемент на 3 години 812 грн.

Снігоходи також досить популярна розвага для тих, хто обожнює швидкість. Траси розраховані не лишень на дорослих, але і для дітей. Спіймати вітер натиснувши на педаль газу ви можете за 554 грн (10 хвилин), або ж за 1 366 грн (30 хвилин).

Сноутюбінг – розвага для всієї сім’ї. Доступність цієї забавки складає 36 грн за один спуск.

Реалії Буковеля Якими цінами дивує найпопулярніший гірськолижний курорт України

Що може позитивно вплинути на бюджет відпочинку в Буковелі

Постійні клієнти Буковелю поділилися лайфхаками відпочинку для зниження бюджету на відпустку.

  • Бронь житла. Завчасне бронювання завжди вигідне, а гнучке бронювання під час війни в країні зробило цей лайфхак менш ризикованим.
  • Покупка скі-пасів. Реально оцінюйте свої можливості: якщо ви не постійний поціновувач лиж та високих підйомів не варто брати великий абонемент, краще скористайтеся можливістю покупки на пів дня прямо в касі в день катання. Та якщо ж ви мрієте не вилазити з лижного взуття довгі абонементи суттєво зекономлять ваш бюджет.
  • Вибір сезону. Оберіть низький сезон, щоб зекономити буквально на всьому від житла та прокату лиж до покупки скі-пасів. Низький сезон на початку грудня, або з середини березня. Схили Буковелю вкриті снігом навіть тоді, коли його вже ніде немає.
  • Дізнайтеся чи входить у вартість вашого жд квитка до станції "Татарів-Буковель" трансфер до курорту. Така можливість є з 2022 року і вам не доведеться витрачати гроші на дорогі таксі.
  • Готелі сусідніх сіл мають транспорт до витягів, а вартість проживання в них нижча ніж на курорті. Деякі готелі Яремчі надають безкоштовний трансфер до Буковелю. Але є ризик простояти в пробках на трасі. Селище Яблуниці має свою трасу до Буковелю і вона значно вільніша.
  • Потурбуйтеся про перекус на горі і у вас не виникне проблеми довгих черг та їжі яка варта всіх грошей світу. Глінтвейн можна зробити в термос саме зі свого улюбленого виноградного напою.
  • Гарною пропозицією харчування можуть стати приватні готелі де досить часто власники пропонують комплексні обіди, вечері та сніданки, які увійдуть у вартість.
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