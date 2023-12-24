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Реалии Буковеля. Какими ценами удивляет самый популярный горнолыжный курорт Украины

Анна Веселова - Соловонюк

Реалии Буковеля. Какими ценами удивляет самый популярный горнолыжный курорт Украины

Всесезонный курорт Украины  Буковель открыл свой лыжный сезон. Известность и слава этого хорошего места отдыха в Карпатах давно вышли за пределы страны и испытать себя на спусках Буковеля приезжали профессиональные лыжники, и желающие со всего мира. Война сменила ориентиры и поток иностранных туристов существенно снизился. Однако и сами украинцы любят комфортабельный и профессионально оборудованный горнолыжный курорт.

Цены здесь всегда были европейские, что обосновывалось уровнем комфорта и широким спектром услуг и развлечений в комплексе. Какие цены  ожидают украинских туристов этой зимой и, что учесть для сокращения бюджета на отдых в Буковеле, узнал UAPortal.

Реалии Буковеля. Какими ценами удивляет самый популярный горнолыжный курорт Украины

Какие отели входят в горнолыжный комплекс Буковель

На территории горнолыжного комплекса находится достаточно большой выбор отелей. Некоторые из них расположены довольно близко с подъемниками, а другие имеют большой спектр развлекательных услуг. Составляя бюджет на отдых в Буковеле, ответьте себе на следующие вопросы:

  • мне нужно жилье рядом с подъемником;
  • какие развлечения я хотел бы включить в свой отпуск;
  • какой вид питания меня устроит (трехразовое, только завтрак, произвольное питание).

От ваших ответов зависит выбор отеля и цены, которые будут составлять бюджет на путешествие. Мы составили вам обзор некоторых популярных локаций для остановки в Буковеле.

Реалии Буковеля. Какими ценами удивляет самый популярный горнолыжный курорт Украины

Bukovel Hotel

Этот отель предлагает жилье на три звезды в виде двухэтажных деревянных коттеджей. Номера коттеджей стартуют от двухместных экономов за 2970 грн до Шале Премьер за 21735 грн. Объединены они VIP проходом на подъемники и входящими в стоимость завтраками.

На территории этого деревянного городка есть детская площадка с зимними развлечениями, детский клуб, кафе, ресторан и мини-бар, который оплачивается дополнительно.

Рядом можно посетить "Баньку на дровах". Здесь за 2.5 часа за трех человек возьмут 6 555 грн, за дополнительный час 950 грн, за дополнительного человека 1 320 грн. Купель "Карпатское разнотравье" в бане стоит 855 грн. Многие дополнительные услуги от ванночки для ног до разных видов массажа в диапазоне от 130 грн до 1 000 грн.

Заведения питания рядом включают украинский мясной ресторан Salo и Veranda Lounge-Zone. Полноценный обед в реставрации, в среднем, составляет от 300 до 700 грн. на человека без алкогольного меню. Бар Веранда имеет среднюю цену на коктейли в 150 грн, а вот бутылка вина может стоить около 1 000 грн.

Деревянный городок находится под круглосуточной охраной.

Реалии Буковеля. Какими ценами удивляет самый популярный горнолыжный курорт Украины

Bukovel Apart

Отель насчитывает 21 номер люкс, оснащенных кухнями и современным дизайном в интерьере. Апартаменты трех типов имеют диапазон цен от 6521 грн за двухместный номер до 7108 грн тако за двух. Отель оснащен детской площадкой и рестораном и находится рядом с подъемниками.

Рядом с гостиницей изысканная итальянская пиццерия OSTERIA ITALIANA. Стоимость пиццы на дровах в среднем 180 грн. за 500 гр, а паста от 150 грн. Пиццерия находит на территории комплекса VODA CLUB, где среди холодной зимы вы можете оказаться в теплых бассейнах в купальнике. Утром и вечером комплекс можно посетить с билетом за 350 – 500 грн.

Реалии Буковеля. Какими ценами удивляет самый популярный горнолыжный курорт Украины

HVOYA Apart-Hotel & SPA

Еще одна удобная локация рядом с подъемниками (склон №7), да еще со спа зоной, которая войдет в стоимость проживания. На территории отеля есть ресторан и лобби-бар, детская комната с аниматором и комфортабельные номера от 23 кв. до 77 кв. Цены за двухместный номер от 5060 грн до 14218 за апартаменты.

Рядом можно посетить Мясо и Азия. В меню птицы и рыбы и широкий выбор алкогольных напитков. Средний ценник за обед на одного составит около 500 – 700 грн.

Bukville Hotel & SPA

Рядом с гостиницей подъемник №1. Стандартный номер на двоих с балконом в отеле стоит от 3000 грн. В эту сумму не войдет спа и питание.

Реалии Буковеля. Какими ценами удивляет самый популярный горнолыжный курорт Украины

Лыжные школы Буковеля

Горнолыжный курорт Буковель обслуживают три лыжные школы. Если брать в пример Ski School индивидуальное занятие в два часа будет стоить около 1403 грн, а обучение в группе 1329 грн с человека. Школа предоставляет услуги с профессиональными инструкторами, как для взрослых, так и для детей. Вы можете покорять не только лыжи, но и сноуборды. В зависимости от сложности склона стоимость тренировки может составлять от 1440 грн до 25000 грн за карвинг на черных трассах.

Реалии Буковеля. Какими ценами удивляет самый популярный горнолыжный курорт Украины

Дополнительные развлечения в Буковеле

Недавно в Буковеле открыли санную трассу. Где, как в детстве, вы можете нестись на санках с верхушки склона. На склоне действуют абонементы, в которые уже входит цена оборудования. Цена одного спуска для взрослого человека 406 грн., абонемент на 3 часа 812 грн.

Снегоходы также довольно популярно развлечение для тех, кто обожает скорость. Трассы рассчитаны не только на взрослых, но и для детей. Поймать ветер нажав на педаль газа можно за 554 грн (10 минут) или за 1 366 грн (30 минут).

Сноутюбинг – развлечение для всей семьи. Доступность этой игры составляет 36 грн за один спуск.

Реалии Буковеля. Какими ценами удивляет самый популярный горнолыжный курорт Украины

Что может оказать положительное влияние на бюджет отдыха в Буковеле

Постоянные клиенты Буковеля поделились лайфхаками отдыха для понижения бюджета на отпуск.

  • Бронь жилья. Заранее бронирование всегда выгодно, а гибкое бронирование во время войны в стране сделало этот лайфхак менее рискованным.
  • Покупка ски-пассов. Реально оценивайте свои возможности: если вы не постоянный ценитель лыж и высоких подъемов, не стоит брать большой абонемент, лучше воспользуйтесь возможностью покупки на пол дня прямо в кассе в день катания. Но если вы мечтаете не вылезать из лыжной обуви длинные абонементы существенно сэкономят ваш бюджет.
  • Выбор сезона. Выберите низкий сезон, чтобы сэкономить буквально на всем от жилья и проката лыж до покупки ски-пассов. Низкий сезон в начале декабря или с середины марта. Склоны Буковеля покрыты снегом даже тогда, когда его уже нет.
  • Узнайте входит ли в стоимость вашего жд билета до станции "Татаров-Буковель" трансфер до курорта. Такая возможность есть с 2022 года и вам не придется тратить деньги на дорогие такси.
  • Отели соседних сел имеют транспорт до подъемников, а стоимость проживания в них ниже, чем на курорте. Некоторые отели Яремчи предоставляют бесплатный трансфер в Буковель. Но есть риск простоять в пробках на трассе. Поселок Яблуницы имеет свою трассу в Буковель и она значительно свободнее.
  • Позаботьтесь о перекусе на горе и у вас не возникнет проблемы длинных очередей и еды, которая стоит всех денег мира. Глинтвейн можно сделать в термосе именно из своего любимого виноградного напитка.
  • Хорошим предложением питания могут стать частные отели, где довольно часто владельцы предлагают комплексные обеды, ужины и завтраки, которые войдут в стоимость.
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